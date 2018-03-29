МИД России обвинил Украину в провокации против российских граждан

В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили Украину в «очередной провокации против российских граждан». Поводом к такому заявлению в России посчитали задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна в Азовском море.

В российском МИДе заявили, что, задержав судно «Норд» под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам. Об этом пишет в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан Российской Федерации. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам», – заявляет она.

Захарова: В связи с задержанием 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» с 10 членами экипажа полагаем необходимым заявить следующее — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 29, 2018

Захарова утверждает, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы «в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства».

«Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России», – пишет она.

Захарова потребовала от имени РФ «немедленно освободить членов экипажа и возвратить судно «Норд» законному владельцу».

Как известно, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель «Норд» под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

«Гуляй Поле»