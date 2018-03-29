Состояние здоровья дочери Скрипаля заметно улучшилось

Медики не опасаются больше за жизнь Юлии Скрипаль, она продолжает получать необходимую медицинскую помощь. Состояние ее отца по прежнему оценивают, как критическое, но стабильное.

Состояние здоровья Юлии Скрипаль, отравленной в Солсбери нервно-паралитическим ядом вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, заметно улучшилось. Об этом сообщает «Sky News» со ссылкой на Национальную служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое, заявили в NHS. Она быстро поправляется.

«Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль, она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать квалифицированную клиническую помощь 24 часа в сутки», – сказала главный врач окружной больницы Солсбери больницы доктор Кристин Бланшард. Между тем Сергей Скрипаль по-прежнему находится в «критическом, но стабильном» состоянии.

66-летний Скрипаль, житель города Солсбери, графство Уилтшир, и его 33-летняя дочь, приехавшая из России, были обнаружены 4 марта в торговом центре Maltings в Солсбери с симптомами тяжелого отравления. Вместе с ними в критическом состоянии был госпитализирован сержант полиции Ник Бэйли, занимавшийся осмотром места происшествия. Всего к медикам обратились более 50 человек.

После оказанной медицинской помощи состояние Бэйли значительно улучшилось. 23 марта он был выписан из больницы .

Британские власти заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок» российского происхождения и потребовали от Москвы объяснений. 7 марта начальник Национальной контртеррористической полицейской сети Марк Роули заявил, что дело расследуется как покушение на убийство. 22 марта в лондонском суде подтвердили, что эксперты подтвердили положительный результат анализов крови Скрипалей «на присутствие нервно-паралитического яда класса «Новичок» или близкородственного вещества».

Инцидент в Солсбери привел к резкому обострению отношений Запада с Россией. На этой неделе к Великобритании, выславшей 23 российских дипломата, присоединилось более двух десятков стран. Общее число высланных сотрудников российских диппредставительств превысило 150. Россия категорически отрицает все обвинения.

«Sky News»