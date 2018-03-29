Россия собирается зеркально ответить на высылку своих дипломатов

В ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании, США, Украины, стран ЕС и НАТО, Россия зеркально вышлет дипломатов этих стран.

Россия зеркально выдворит дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом 29 марта заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает «Настоящее Время».

Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении экс-сотрудника ГРУ Скрипаля Россию, поставив Кремлю ультиматум: российские власти в течение 36 часов должны были объяснить, является ли использование отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери результатом «прямых действий» российского государства» или «результатом утраты контроля над запасами подобных веществ».

Когда срок ультиматума истек, а ответ так и не был получен, Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.

В знак солидарности с Британией члены и партнеры НАТО решили выдворить более 100 российских дипломатов, 60 из которых будут высланы из США.

В ответ Москва заявила о высылке 23 британских дипломатов и пообещала ответные меры в отношении других стран.

«Настоящее Время»