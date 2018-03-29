Борис Джонсон: Высылка российских дипломатов напоминает «Преступление и наказание»

Опубликованы основные тезисы речи, которую министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон произнес вечером 28 марта перед иностранными партнерами.

Глава британского МИД говорил о российской угрозе после массовой высылки российских дипломатов из 29 стран (сегодня их более 150 человек) в ответ на отравление на территории Великобритании бывшего российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

Британские власти считают, что к отравлению причастны российские спецслужбы, действовавшие по указанию Кремля. В Москве это отрицают, но внятной версии о том, как именно использованное отравляющее вещество попало на территорию Великобританию, так и не представили.

В свою очередь МИД РФ и другие представители властей России обвинили власти Великобритании в русофобии, недопуске к ходу расследования и желании обострить отношения. В ответ на высылку дипломатов из зарубежных стран в России был закрыт Британский совет, из страны выслали 23 британских дипломатов.

Вот текст речи с сокращениями в переводе от «Настоящего Времени»:

К настоящему моменту уже 27 стран (Албания, Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия Латвия, Литва, Молдова, Македония, Черногория, Нидерданды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Украина и США) взяли на себя риски высылки людей, чье присутствие в их странах, как они полагают, более не идет на пользу общественному благу.

Другие страны предпочли действовать иначе, например выпустили заявления на эту тему или сократили свое представительство на Чемпионате мира по футболу-2018 в России.

К этим мерам также присоединился и [альянс] НАТО, который выслал или лишил аккредитации 10 представителей России.

В этой связи кажется ясным, что в Кремле недооценили силу эмоций, которую их действия вызвали во всем мире.

Возможно они думали, что мир стал слишком жестким и циничным, и его не обеспокоит применение химического оружия в таком прекрасном месте, как Солсбери. Возможно они верили, что никого не будет волновать страдания Сергея и Юлии Скрипаль. Или что всем будут безразличны то безрассудное и презрительное пренебрежение безопасностью людей, которое мы видели: 39 человек в Солсбери были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Возможно они думали, что мы настолько морально слабы и так зависимы от поставок углеводородов, что именно поэтому избегаем рисков. Или что мы так боимся России, что не решимся ответить.

Я ни на минуту не верю, что эта волна отвращения была связана только с событиями в Солсбери или только с поддержкой Великобритании.

Эти действия (по высылке российских дипломатов – НВ) прямо связаны с тем, в каком мире мы все хотим жить.

Годы троллинга и провокаций исчерпали коллективное терпение в мире до крайней точки. И сегодня по всему миру, на трех континентах, есть страны, которые хотят четко сказать российским властям: «Хватит».

Аннексия Крыма, вторжение в Донбасс, сбитый самолет рейса МН-17, хакерские атаки, попытка переворота в Черногории, сокрытие применения химического оружия в Сирии, попытка вмешательства в выборы в Германии — все перечисленное привело к тому, что сегодня уже много стран испытали на себе разрушительное и злокозненное поведение российского государства.

Именно поэтому на этой неделе мир решил сказать «Хватит!» потоку российской лжи и запутыванию следов, а также их межконтинентальным баллистическим угрозам.

Сначала они говорили нам, что «Новичка» вообще никогда не существовало. Потом — что да, был, но они уничтожили все его запасы. Потом — что он мог быть вывезен в Швецию, Чехию, Словакию или США.

А недавно они заявили, что «Новичок» вообще изобрела Тереза Мэй.

Также в последние дни мы услышали версии, что Сергей Скрипаль сам принял смертельную дозу вещества и что он пытался совершить самоубийство и убить свою дочь. И что попытка его убийства произошла в качестве ответа за то, что Британия предположительно отравила российского царя Ивана Грозного. Или для того, чтобы испортить праздник Чемпионата мира по футболу-2018.

МИД Великобритании насчитал уже 24 невероятные версии, и я рад, что уже 27 стран сказали, что они по горло сыты слышать такую чушь.

Все это напоминает роман Достоевского «Преступление и наказание», в котором мы с самого начала знаем, кто преступник, но остается вопрос: будет ли он пойман и заставят ли его признаться в содеянном.

То, что произошло в последние дни, показало, что мировой порядок, в основе которого лежат определенные правила, все-таки работает.

И хотя Великобритания выходит из ЕС, мы никогда не будем одни. Потому что Великобритания предана своим союзникам. Мы будем оказывать поддержку вам, как вы сейчас оказываете поддержку нам.

Мы будем продолжать совместную работу: сегодня Великобритания обеспечивает 20% оборонного бюджета ЕС, 25% бюджета военно-воздушных сил и 55% его флота.

Мы будем поддерживать Эстонию, принимать участие в подготовке военных в Украине, а также продолжать участвовать в войне с «Исламским государством» в Нигерии и на Ближнем Востоке, где именно британские ВВС были вторыми по числу ударов по террористам после США.

Сегодня Великобритания — вторая страна после США по привлечению прямых иностранных инвестиций. Уровень безработицы у нас самый низкий за последние 43 года (а некоторые, помнится, предсказывали что он вырастет на 500 000), у нас огромный технологический сектор и лучшие университеты. Ученые из одного Кембриджа получили вдвое больше Нобелевских премий, чем все университеты в России и Китае вместе взятые.

Мы экспортируем в другие страны не только товары, но также идеи, оценки и даже нормы поведения — взять хотя бы то, как 7 января по мотивам шоу «Монти Пайтон» отмечают в Чехии и Исландии.

Разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина в том, что они делают «Новичок», а мы делаем световые мечи. Их оружие предназначено только для убийства, наше — совершенно неправдоподобная театральная штука, издающая таинственные звуки. Но какое из них действует в современном мире более эффективно? И какое больше влияет на экономику? Какое вдохновляет уже три поколения детей и приносит миллионы его создателям?

Мы и наши друзья вооружены не отравляющими веществами, а кое-чем, что имеет гораздо большую силу: воображением, креативностью и новейшими технологиями. Все это развивается только в свободном обществе, что вы лично и можете наблюдать вокруг.

Именно поэтому наша задача сегодня – не только опасаться российского государства, но попытаться протянуть руку помощи живущим в России людям, несмотря на все сегодняшние трудности. потому что, несмотря на параноидальные идеи в головах их правителей, они хотят, чтобы это деструктивное поведение прекратилось, и однажды между нами и россиянами снова было возможно торговое и культурное сотрудничество.

Я верю, что однажды именно это и произойдет.

Борис Джонсон