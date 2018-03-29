В Москве заочно осудили экс-бойца «Азова» Зухеля

Экс-боец полка «Азов» российский гражданин Роман Железнов, известный также, как Зухель – заочно осужден в Москве за участие в войне на стороне Украины.

Судья Бабушкинского райсуда Москвы Антон Мартыненко заочно приговорил нациста Романа Железнова (Зухеля) к четырем годам строгого режима за участие в российско-украинской войне в составе полка Нацгвардии Украины «Азов». Об этом сообщает корреспондент «Грани.Ru».

30-летний Железнов объявлен виновным по части 3 статьи 359 УК (участие наемника в воруженном конфликте или военных действиях). Согласно фабуле дела, он в апреле 2014 года вступил в «Азов» (в действительности «Азов» был основан в мае 2014-го) и с июля того же года по февраль 2016-го воевал на востоке Украины с боевиками ДНР. В одном из боев Железнов был контужен. За службу в «Азове», заявляется в деле, он получал не меньше 4 тысяч гривен в месяц.

О деле против Железнова стало известно в октябре 2014 года. СМИ передавали, что это первое в России дело о наемничестве. Такая информация неверна. Еще в 2013-м было открыто дело петербуржцев Вадима Гусева и Евгения Сидорова, обвиненных в отправке наемников в Сирию. В связи же с войной на Украине за несколько недель до сообщения о преследовании Железнова был арестован по схожему обвинению московский полицейский Александр Разумов.

Украина отказалась выдать Железнова в Россию. Заочное рассмотрение дела продолжалось с ноября прошлого года. В числе свидетелей обвинения с показаниями против подсудимого в процессе выступили осужденные по делу «Реструкта» Елизавета Симонова и Станислав Котловский.

Во время следствия интересы обвиняемого представляла назначенный адвокат Раиса Анпилогова, ранее защищавшая Разумова. В процессе вместе с ней работал адвокат по соглашению Сергей Николаев, нанятый родителями Железнова уже после начала суда.

23 марта 2018-го чиновница Генпрокуратуры Волкова запросила для подсудимого шесть лет строгого режима с годом ограничения свободы после отбытия срока. Также она потребовала конфисковать средства Железнова на двух счетах, ранее арестованных Басманным райсудом столицы. Прокурор призвала учесть рецидив преступления, заявив, что у нациста есть две непогашенные судимости.

При этом Волкова заявила, что о наличии у Железнова экстремистских намерений свидетельствует в числе прочего обнаруженный при обыске по его московскому адресу анархистский журнал «Автоном».

Адвокат Николаев, выступая в прениях, указал на политический характер дела и потребовал оправдать своего подзащитного или по крайней мере назначить ему условный срок.

Железнов окончил Высшую школу экономики. Был идеологом группировки WotanJugend, сотрудничал с Максимом Марцинкевичем (Тесаком), ныне отбывающему срок по делу «Реструкта». В 2009-м расстрелял из травматического пистолета несовершеннолетнего панка, за что получил четыре года колонии-поселения. Железнов признал вину, сотрудничал со следствием, принес извинения потерпевшему и признал иск в сумме 120 тысяч рублей. В колонии был завхозом. Освободился в 2012 году условно-досрочно. Год спустя получил 10 месяцев колонии за кражу мяса из магазина. Дело рассматривалось в особом порядке.

В январе 2017 года, после избиения в Ростове-на-Дону журналиста «Кавказского узла», координатора Левого блока Владислава Рязанцева, Железнов распространил информацию о том, что нападение было совершено «русскими национал-социалистами». Трое из четырех осужденных в нынешнем году участников нападения названы в приговоре членами Misanthropic Division.

4 июля прошлого года Железнов объявил, что «проявил непозволительную для мужчины национал-социалиста трусость», и в связи с этим попросил свои «любые действия не ассоциировать с национал-социалистическим движением». Несколько ранее Зухель вместе с бывшим членом «Реструкта» Максимом Орешниковым снял пародийное видео «Русофобия на Украине». Нацисты подходили к прохожим на улицах, интересовались их отношением к русским и, услышав о негативном отношении, устраивали скандал. После публикации видео на YouTube некий украинский нацист поймал Железнова в туалете и на камеру дал ему несколько пощечин, сопроводив их словесными оскорблениями. Знакомые Зухеля потребовали найти обидчика и отомстить ему либо же заявить о выходе из движения. Тот выбрал второе.

Позже Железнов, по неподтвержденным данным, выехал с Украины в некую другую европейскую страну.

«Грани.Ru»