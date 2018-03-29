Люди – вторая нефть. Нефтяные компании компенсирует свои потери за счет граждан

Сразу после выборов в России взлетели оптовые цены на бензин. Уже побит ценовой рекорд шестилетней давности. При этом сокращается количество самого топлива на внутреннем рынке.

Оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда с 2012 года, сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. Об этом в четверг, 29 марта, пишет Telegram-канал «Политота» со ссылкой на сообщение «Совета по товарным рынкам» (СПТР), которое объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами.

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже поднялись до рекордного уровня начиная с 2012 года, отмечается в сообщении. В Москве цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта АИ-92 подорожал на 7,8 процента, с начала года – на 8,8 процента, а АИ-95 – на 9,5 и 12 процентов соответственно.

Нефтяные компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен как на биржевом рынке, так и на автозаправках, и для конечных потребителей. Нефтяники предпочитают экспортировать топливо, сокращая поставки на биржу, считают в СПТР.

Кроме того, производители накапливают запасы бензина к 1 апреля, чтобы быть готовыми к периоду остановки нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. «Если такая тенденция продолжится, то цены на заправках через три месяца могут прибавить до пяти рублей на литр или независимые АЗС просто прекратят торговать топливом», – отмечают в Совете.

Нефтяные компании заявляют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы. «Мы в какой-то период пошли навстречу властям и не повышали цены на топливо, даже снижали их, потому что в стране были выборы. А сейчас надо чем-то это компенсировать», – сказал собеседник агентства из госкомпании.

По данным Росстата, за прошлый год бензин подорожал на 7,3 процента, что почти втрое выше официально объявленной инфляции в 2,5 процента.

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