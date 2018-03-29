Трамп – чмо? Почему президент США «кинул» бессменного нацлидера Путина

Трамп, несмотря на все ранее сделанные заявления о необходимости нормализации отношений с Россией и реверансы в адрес самого бессменного нацлидера Путина – в итоге переплюнул самого Рейгана по жесткости действий в отношении России.

Как случилось, что любимый Дональд, чье избрание Дума приветствовала аплодисментами, на чей счет Москва возлагала радужные надежды и предвкушала «начало прекрасной дружбы», тот самый Дональд, называвший Путина «сильным лидером», который «утер нос Обаме» с Крымом и Сирией, – как случилось, пишет Владимир Абаринов на страницах «Грани.Ru», что этот Дональд вдруг так подвел Владимира?

Когда российско-американские отношения затянуло тучами, кремлевский агитпроп твердил, что Трампу выкручивают руки русофобы в его окружении, но он вот-вот сбежит из-под их опеки, как император Пу И из Запретного города в фильме Бертолуччи. Еще 20 марта, через неделю после того как Британия объявила о выдворении российских дипломатов, агитпроп ликовал: позвонил, поздравил, невзирая на рекомендации советников, о Скрипале даже не заикнулся!

А теперь извольте – 45-й президент США переплюнул самого Рейгана с его «империей зла» – тот выслал 55 человек, а этот целых 60.

«Трамп начал терять уважение Путина», – удрученно сетует один из комментаторов, оставляя, впрочем, американскому президенту шанс реабилитироваться при личной встрече. Крутой поворот связывают с приходом в администрацию «ястребов» Майка Помпео и Джона Болтона. А Сергей Лавров утверждает, что дипломатический демарш организован Вашингтоном: «Когда из той или иной страны просят выехать одного или двух дипломатов, шепча нам на ухо извинения, – мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления и шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене».

Это превратная картина происходящего. Она противоречит элементарной хронологии событий.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло 4 марта. 5 марта Борис Джонсон заявил: «Мы не знаем наверняка, что случилось в Солсбери, но если это настолько плохо, насколько выглядит, это еще одно преступление в длинном перечне, который мы можем предъявить России». 7 марта эксперты установили, что при отравлении был применен нервно-паралитический газ. 12 марта Тереза Мэй заявила в Палате общин, что отравляющее вещество произведено в России и входит в группу под названием «Новичок». «Одно из двух, – сказала она. – Либо эта акция предпринята российским государством против нашей страны, либо Россия потеряла контроль над своим потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим ядом и он оказался в чужих руках».

Все это время Дональд Трамп, который с величайшей неохотой идет на любые санкционные меры в отношении России, хранил полнейшее молчание, а пресс-секретари Белого Дома и Госдепа говорили, что следят за событиями. 12 марта неожиданно резкое заявление сделал госсекретарь Рекс Тиллерсон: «Мы питаем полное доверие к британскому расследованию и его выводу о вероятной ответственности России за применение нервно-паралитического вещества, имевшее место на прошлой неделе в Солсбери. Подобному нападению – покушению на убийство частного лица на территории суверенного государства – нет оправдания. И мы возмущены тем, что Россия, как предполагают, снова ведет себя таким образом».

На следующий день Трамп объявил об отставке Тиллерсона. На этом основании некоторые наблюдатели сделали вывод о том, что заявление и стало причиной отставки. На самом деле «Рекзит» давно назрел. Госсекретарь узнал о своем увольнении тремя днями прежде (и по этой причине отменил свою встречу с Лавровым 9 марта в Аддис-Абебе). Заявление он опубликовал потому, что после знакомства с материалами расследования ему и в голову не могло прийти, что президент займет иную позицию. В любом случае терять ему было уже нечего.

13 марта Трамп на ходу, перед поездкой в Калифорнию, сказал журналистам, что намерен в течение дня поговорить с Терезой Мэй по телефону, и отказался до этого разговора дать характеристику инциденту в Солсбери: «Похоже, что это Россия, судя по уликам, какие они собрали… Как только мы получим факты, если мы согласимся с ними, мы осудим Россию или того, кто за этим может стоять».

В тот же день он говорил по телефону с Терезой Мэй. В пресс-релизе, излагающем содержание беседы, сказано, что США солидарны со своим ближайшим союзником и готовы предоставить любую помощь в расследовании, а также что Россия «должна дать недвусмысленные ответы, каким образом оружие, произведенное Россией, оказалось примененным в Соединенном Королевстве». И наконец, что «должны наступить последствия для тех, кто применил это чудовищное оружие».

14 марта Великобритания объявила о своем решении выдворить 23 российских дипломатов, а Белый Дом опубликовал заявление пресс-секретаря, которое гласит, что США разделяют вывод британских властей об ответственности России и что они «работают сообща со своими союзниками и партнерами, с тем чтобы подобные гнусные атаки не повторились впредь». На грядущее выдворение в заявлении нет ни малейшего намека. Заместитель пресс-секретаря Радж Шах сказал журналистам на обратном пути в Вашингтон, что США полностью разделяют британскую оценку случившегося, но что у него нет никаких сообщений о дальнейших шагах администрации.

15 марта появилось совместное заявление США, Великобритании, Франции и Германии, составленное от имени их лидеров. В нем говорится, что Россия «с высокой вероятностью» несет ответственность за атаку. Заявление содержит призыв к России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все детали разработки отравляющих веществ группы «Новичок».

В Москве в этот день Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого «была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной».

В Вашингтоне Трамп повторил то же, что говорил прежде: «Похоже, за этим стоят русские». Это было его последнее высказывание по данному вопросу.

Его советник по национальной безопасности генерал Макмастер выступил в этот день в вашингтонском Мемориальном музее Холокоста. Его речь была посвящена главным образом гражданской войне в Сирии. Генерал указал на Россию как на главного сторонника Асада и соучастницу преступлений его режима, в числе которых и применение химического оружия против гражданского населения. От Сирии Макмастер перешел к делу Скрипалей. «Мы призываем российское правительство, – сказал он, – ответить на все связанные с инцидентом вопросы и предоставить полную информацию ОЗХО».

20 марта Трамп по телефону поздравил Путина с переизбранием. Тема отравления Скрипаля и его дочери в разговоре не затрагивалась.

В тот же день выдворенные российские дипломаты покинули Британские острова.

23 марта решение Европейский Союз принял решение о коллективной акции. Выдворяемых дипломатов оказалось 80.

В Вашингтоне состоялось заседание Совета национальной безопасности. Совет рекомендовал президенту несколько вариантов действий на выбор.

25 марта CNN сообщала, что президент взвешивает варианты, а британская The Telegraph – что российских дипломатов, которым предложат покинуть США, будет 20.

Наконец, 26 марта Белый Дом распространил заявление пресс-секретаря о выдворении «десятков» сотрудников российской разведки, работающих в США под дипломатической крышей, и о закрытии консульства в Сиэтле «в связи с его близостью к одной из наших баз подводных лодок и к [авиазаводу] Boeing». Пресс-служба Белого Дома провела, кроме того, телеконференцию для иностранных журналистов, в ходе которой была названа точная цифра: 60 человек – 48 служащих посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников ООН.

В тот же день состоялся регулярный брифинг, который провел заместитель пресс-секретаря Белого Дома Радж Шах. Среди прочего он сказал: «Это был скоординированный шаг. Президент говорил со многими иностранными лидерами – нашими европейскими союзниками и другими – и побуждал их присоединиться к Соединенным Штатам».

Это утверждение, мягко говоря, не соответствует действительности. Как явствует из пресс-релизов Белого Дома, помимо Терезы Мэй, президент Трамп дважды, 21 и 27 марта, говорил с Эмманюэлем Макроном, 26-го – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и 27-го – с Ангелой Меркель. Не они к нему присоединились, а он к ним. Не он их побуждал, а они его. Вопреки словам Лаврова, не Вашингтон оказывал давление, а на него давили.

США выжидали до последней возможности и запрыгнули, как говорят в Америке, в грузовик с музыкой, а по-русски – в последний вагон уходящего поезда, когда не проявить солидарность с союзниками было бы уже неприлично. Но неприлично было и выслать меньше, чем выслала Великобритания. Поэтому Трамп умножил первоначальную цифру на три, чтобы хотя бы таким манером вырваться в лидеры.

Вряд ли стоит приписывать это решение влиянию Помпео или Болтона. Помпео – приспособленец, а не «ястреб». Что касается Болтона, то его знаменитая жесткость на Россию не распространяется. В свое время он был тесно связан с вашингтонской лоббистской фирмой Black, Manafort, Stone & Kelly, работавшей со странами постсоветского пространства. Это те самые Пол Манафорт и Роджер Стоун, которые теперь являются фигурантами «Рашагейта». А в 2013 году он записал видеообращение к верхней палате Федерального собрания РФ с призывом расширить права граждан на владение огнестрельным оружием. Болтон отрицает, что сделал это по заказу Александра Торшина – ныне зампреда Центробанка, а тогда сенатора. Пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации США Торшин – страстный сторонник расширения этих прав и тоже фигурант расследования Роберта Мюллера. Так что не так Кремлю страшен Болтон, как его малюют.

Владимир Абаринов, «Грани.Ru»