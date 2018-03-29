В Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО не заблокированное Венгрией

В данном случае Венгрия не заблокировала проведение встречи, к чему обычно прибегает последнее время из-за претензий к Украине по языковому вопросу.

В Брюсселе в среду состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, не заблокированное Венгрией. Украину на заседании представляет вице-премьер-министр Украины Иванна Клипмпуш-Цинцадзе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Согласно сообщению, заседание посвятили обсуждению вопросов хода реформ и безопасности ситуации в Украине.

Заметим, заседание было проведено, несмотря на обещание Венгрии блокировать проведение встреч Украина-НАТО через закон об образовании. Дело в том, что Будапешт решил не препятствовать заседаниям на уровне послов. Заседание такого уровня состоялось в декабре с участием секретаря СНБО Турчинова.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года. На вчерашней встрече отмечалась важность организации заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств летом.

«Относительно Украины в Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева», — заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия готова поддержать проведение упомянутых встреч, но при условии, что Украина выполнит ряд требований. В частности, если Киев гарантирует, что закон Об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены ощутимые изменения.

«Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к тому времени не будет введено ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах», — заявил Сийярто.

Кроме того, Сийярто требует от Украины обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, потому что «несмотря на несколько словесных обещаний все регулярно происходит в обратном направлении».

В свою очередь вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала участников о нынешней ситуации с безопасностью на Востоке Украины и в Крыму. Было отмечено о важности дальнейшей политической и практической поддержки НАТО Украины в противостоянии агрессии и внедрении внутренних реформ.

Отдельно Иванна Климпуш-Цинцадзе остановилась на основных результатах внутренних изменений, в частности в рамках выполнения Украиной предыдущей Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

«Мы четко понимаем, что возможности, предоставляемые Годовой национальной программе, полностью не использовались в течение многих лет. Однако мы гордимся тем, что за последние два года нам удалось существенно изменить и улучшить взаимодействие, продемонстрировав реальные важные достижения», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Послы стран НАТО отметили свою неизменную поддержку Украины, сообщили в службе вице-премьера.

Правительство Украины