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Новости

США запретили поставки оружия для полка «Азов» Нацгвардии Украины

«The Hill»
29 марта 2018

Одно из положений расходной части бюджета США предусматривающего военную помощь Украине прямо запрещает предоставлять оружие известному подразделению украинской Нацгвардии – полку «Азов».

Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается отряда спецназначения Национальной гвардии Украины «Азов». Об этом пишет американское издание «The Hill».

«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды», – говорит автор материала.

Издание отмечает, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет относительно «Азова» в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

«Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 миллиарда долларов предусматривает, что «никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону «Азов», – говорится в статье.

Следует отметить, что американское издание называет формирование батальоном «Азов», хотя оно уже давно сменило название, переформатировавшись в отдельный отряд специального назначения НГУ «Азов». Отряд входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии.

«Белое доминирование» и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют права на существование в нашем мире. Мне очень приятно, что недавно принятый закон запрещает США предоставлять вооружение и помощь в обучении украинскому неонацистскому батальону «Азов», – заявил в комментарии The Hill республиканец Рохит Хана, известный критик предоставления военной помощи Украине.

Как известно, Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине на 620,7 миллиона долларов.

В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.

«The Hill»

Tags: Азов, запрет, помощь США, США, Украина

© Гуляй Поле

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