Аркадий Бабченко: Жителям Рейха нет смысла требовать к себе сочувствия

Вы, друзья мои, все думаете что живете в нормальной стране. Ну, да, есть нехорошие тенденции – Крым, там, захватили, Донбасс оттяпали, Сирию бомбим, сажаем кое-кого, кое-кого убиваем…

Но в целом, в целом то – не тридцать девятый год же! Европу не захватываем, людей в печах не сжигаем, мировые столицы не бомбим. Так что, в принципе, более-менее нормальная страна. Ну, да, не все хорошо. Но в целом – нормально. Можно поиграться в харрасмент и харви вайншейнов. Как в любой другой цивилизованной стране, пишет Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

Вы всеми силами уговариваете себя, что живете еще в относительно цивилизованной стране.

Вы, друзья мои, всё думаете что живете в нормальной стране. Ну, да, есть нехорошие тенденции — Крым, там, захватили,… Опубліковано Аркадієм Бабченком 29 березень 2018 р.

Так вот, друзья мои. С этой стороны линии фронта – вы живете в е@@@@м Рейхе. Ваш е@@@@й Рейх напал и оккупировал другую страну. Ваш е@@@@й Вермахт уничтожает города, убивает людей, стирает с лица земли села. Ваше е@@@@е Гестапо захватывает, пытает и убивает заложников на оккупированной территории. Ваши е@@@@е гауляйтеры управляют оккупационными комендатурами. Ваш е@@@@й фюрер вещает про величие и весь мир в труху. А ваши бюргеры радостно его поддерживают и отправляют своих детей гореть в танках за тысячи километров от дома.

Ой, почему вы не сочувствуете горю наших бюргеров, которые всего лишь поддерживали нашего фюрера и просто лишь хотели придти на вашу землю повесить там свои флаги, построить комендатуры, пытать и убивать людей, жечь деревни…

Да вы ох@@ли что ли?

Доброе утро.

Аркадий Бабченко, Facebook