Российский чиновник безразличен к своей репутации

Как в России за последние годы выпестовался целый класс людей абсолютно безразличных к своей репутации. Элиту этого класса по праву составляют российские чиновники.

На фоне ужасных событий в Кемерово легко выступать с критикой в адрес будто выпавшего из реальности губернатора Амана Тулеева. Сложнее понять, что за тип человека и чиновника родила вертикаль власти. Журналист Виктор Лошак пишет на страницах «КоммерсантЪ FM» о герое нашего времени, ставшем в конце карьеры его антигероем.

Бывают такой эмоциональной силы события, которые смывают сразу все прошлое людей, все заслуги, все слова, репутации. Страшный момент проверяет все, чего ты стоишь. В такие часы и дни просто некому предъявить ни ордена, ни собственную биографию. Даже учитывая, что губернатор Тулеев – человек больной, в прошлом году перенес многочасовую операцию на позвоночнике, долго передвигался в инвалидном кресле, самое мягкое, что мог он вызвать своими словами на встрече с президентом и в целом поведением в эти страшные для Кемерово дни – это непонимание и возмущение.

Вы помните, Тулеев не был на месте пожара, не обратился ни к пострадавшим, ни к горожанам. За окном уже шумел стихийный митинг, а он униженно лебезил перед президентом: «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое…Прошу прощения лично у вас». Назвал родственников погибших «бузотерами» и «вороньем, спекулирующем на чужом горе».

Что это за момент, когда чиновник начинает бояться избравших его людей и, не разочаровавшись в себе, разочаровывается во всех остальных? Опытный и непогрешимый региональный царек, долго запугивавший Москву шахтерской стихией и личным умением ее сдержать, как-то уж совсем неожиданно столкнулся с действительностью.

В один момент 21 год его губернаторства оказались не путем от победы к победе на выборах, где он не набирал меньше 90% голосов. Все увидели, как далек Тулеев от тех, кто за него голосовал. И вся его репутация политика-самородка из народной гущи, говорившего от лица «работяг», оказалась мифом. И был он скорее не работягой, а «красным директором», прошедшим обком КПСС и другие советские посты. Радовался ГКЧП, с дурным постоянством выставлял свою кандидатуру на президентские выборы, учредил премию в миллион за поимку «снежного человека», вовремя переметнулся к власти от коммунистов.

Этот вечный поиск власти… В нем ли дело, что даже немощный, выпавший из времени, оказавшийся просто в силу поста ответственным за трагедию в «Зимней вишне» Тулеев и не помышляет подать в отставку?

Что за искаженную этику вырабатывает вертикаль власти у тех, кто, собственно, ее и составляет? Почему дискредитированные люди до крови под ногтями цепляются за пост?

Неужели тех, кто отвечает за олимпийский провал, за предательство или повальное воровство в собственном ведомстве, не пугает перспектива стать посмешищем, сделать нарицательным свое имя? Хорошо – не хватает воли уйти в отставку, так попроситесь хотя бы на время следствия или разбирательства приостановить полномочия. Нет, нельзя оторваться от кресла ни на минуту – вдруг займут.

Для общества просто опасно, когда репутация человека не влияет на его карьеру. Но еще опасней, что появился класс людей, безразличных к собственной репутации.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»