Ереванская площадь. Почему Лавров должен уйти.

Массовая высылка российских дипломатов заставляет задаться резонным вопросом: «Сколько еще Сергей Лавров будет руководить российским министерством иностранных дел? Что еще должно произойти чтобы его сняли с должности?». Сергей Лавров – это одна из самых дутых персон путинской команды и в его гениальности я лично уже очень давно сомневаюсь.

Начну с самого главного – украинцам, в принципе, совершенно нет повода ненавидеть Лаврова. Дело в том, что МИД и близко не подпускают к трагикомическому спектаклю под названием «ДНР и ЛНР». Лавров оказался слабаком, проиграл аппаратную борьбу и на Донбассе всем заправляют Администрация Президента РФ, ФСБ и министерство обороны.

Заместителю Лаврова Григорию Карасину разрешают разве что наведаться в Приднестровье и пообщаться с тамошней российской агентурой. Тема Донбасса слишком жирная с точки зрения распределения российских бюджетных потоков и поэтому Лаврова оттеснили более сильные игроки. К снабжению оружием и финансами всяких моторол он имеет такое же отношение, как Надежда Бабкина и ансамбль «Золотое кольцо».

Российской прессой Лавров распиарен донельзя, он обожаем российскими обывателями, любящими цитировать его сакраментальную реплику «дебилы, бл@дь», но вот конкретного перечня его достижений я в упор не вижу. А на ум сразу приходит следующее:

29 ноября 2011 года в Дохе сотрудники таможни Катара избили в аэропорту посла Российской Федерации Владимира Титоренко. Таможенники и пограничники попытались силой отобрать дипломатическую почту у посла, тот стал сопротивляться и получил по самое не балуйся. Лавров и его сподручные молча проглотили это публичное унижение, заявив, что расценивают это как недоразумение;

02 октября 2013 года в Триполи было совершено нападение на российское посольство в Ливии. Российские дипломаты были экстренно эвакуированы в Тунис, а Лавров пробубнил что-то невнятное;

19 декабря 2016 года в Анкаре был застрелен посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов. В данном случае Лавров запомнился разве что утешением вдовы Карлова на похоронах.

Простите, но где в этих случаях можно увидеть гениального дипломата? При Лаврове Россию стали публично унижать все, кому не лень. Разве является афористичность признаком дипломатического таланта? Какие конкретно достижения Лавров может себе записать в актив?

Российский МИД, как известно, находится в Москве на Смоленской площади. Так вот при министре Лаврове впору Смоленскую площадь переименовать в Ереванскую – надо называть вещи своими именами. Уж слишком много при Лаврове стали значить армяне в российском внешнеполитическом ведомстве.

Поговаривают, что Лавров по отцу армянин и именно этим обусловлена его кадровая политика и ставка на южан. Я очень хорошо отношусь к армянам и не имею ничего против этой нации, но только кланово-диаспорное мышление обрекает МИД и его руководителя на неэффективность и провальность в XXI веке.

И конечно же нельзя обойтись без старой песни о главном – несменяемость власти и геронтократия. Лавров бессменно руководит внешнеполитическим ведомством уже четырнадцать лет. Самому ему уже шестьдесят восемь. Дипломатическая работа в нынешних условиях весьма стрессовая – достаточно вспомнить полномочного представителя России при ООН Виталия Чуркина, умершего прямо на рабочем месте в шестьдесят пять лет.

В последнее время упорно циркулируют слухи, что Лавров сам не хочет работать в новом правительстве, которое будет сформировано после инаугурации Путина в мае. Но Лавров оказывается заложником системы – неизвестно как поведет себя ведомство при гипотетическом новом главе в столь сложной геополитической ситуации. Будь у России все хорошо на внешних фронтах, то Лаврова наверняка бы спокойно отправили на пенсию, но при нынешней политической турбулентности могут и не рискнуть поменять старого коня на переправе.

Но главная моя претензия к Лаврову даже не в моноэтнической кадровой политике и постыдном поведении при атаках на российскую дипломатию. Расскажу вам наглядный и весьма комичный случай. Пару лет назад я оказался в Москве на награждении лауреатов конкурса молодых журналистов-международников, проводимого околомидовской организацией «Российский совет по международным делам».

В финал конкурса вышел мой младший брат и я пришел поддержать его, сам находился в Москве по личным делам. И вот вестибюль бизнес-центра, где проходит церемония вручения наград кишит молодыми и юными репортерами. Горящие глаза, полные наивности и юношеских иллюзий. Светлые лица, надеющиеся на оптимистичное будущее в стране беспросветной тьмы.

Я же за день изрядно набегался и мое внимание слегка притупилось. И вот прямо передо мной материализуется существо, неприятно выделяющееся среди юной дипломатической поросли. Пергидрольная блондинка с потемневшими кончиками волос, вульгарный макияж на помятом лице, неэлегантный костюм-двойка, неуклюже стоит на каблуках. Ощущение, что дамочка попала сюда с Ленинградского шоссе, где за мелкий прайс ублажала жаждущих плотских утех дальнобойщиков. «Что это за потасканная проститутка?» – призадумался я. И только потом дошло, что передо мной стоит знаменитый спикер российского МИДа Мария Захарова…

Лавров сделал лицом российской дипломатии нечто совсем невразумительное, хамское, похабное и совсем несимпатичное для мирового сообщества. Я не могу подобрать ни одного лестного эпитета в адрес Захаровой. Одним лишь продвижением Захаровой Лавров опустил ниже уровня городской канализации обладающую богатыми многовековыми традициями российскую дипломатию. Россияне несколько лет назад зло насмехались над американкой Джен Псаки, хотя Захарова ничем не лучше ее – как всегда не замечают бревен в своем глазу.

Мне все-таки хочется, чтобы руководить величественным зданием в стиле сталинского ампира на Смоленской площади стал какой-нибудь уроженец Смоленска. При Лаврове российский МИД стал чудовищно бесполезной бюрократической махиной. Зачем держать в штате тысячи людей? «Выражать глубокую озабоченность» сегодня может компьютер на автомате, а ведь кроме этой пустой дежурной фразы российский МИД больше ничего и не делает по сути.

Представляю, какими словами Лаврова сейчас матерят тайком российские дипломаты, подлежащие высылке – так они жили себе в цивилизованных странах, получали солидные зарплаты в валюте за бумагомарание и ничегонеделание, а теперь их отправляют домой в Россию, где радостей все меньше с каждым днем. Я лично выражаю глубокую озабоченность в связи с тем, что господин Лавров порядком засиделся в здании на Смоленской площади и надеюсь, что его вскоре уберут с глаз долой вместе с гражданкой Захаровой.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»