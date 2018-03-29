Йеменский ответ на российские «птичкопады». Какой урок может извлечь Украина?

Пока в Украине продолжаются дискуссии о том, какой должна быть новая система ПВО, и продолжается вкладывание больших средств в ремонт таких зенитно-ракетных систем, как С-300, или модернизацию стационарных раритетов времен холодной войны, в другой части мира – в Йемене, похоже, нашли ответ.

Для того чтобы разобраться в том, кто есть кто в гражданской войне, которая идет уже 14 лет, нужно много времени и не одна такая статья. Вкратце скажем, что основными противниками являются хуситы, которые базируются на северо-западе страны и контролируют столицу Йемена Сану и центральное правительство, которое поддерживает своим вооруженным контингентом соседняя Саудовская Аравия. Причем разделение идет по религиозному принципу, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Казалось бы, достаточно скромные силы хуситов должны были давно быть перемолоты армией одного из самых сильных государств Ближнего Востока, но все не так просто, так как за их спинами маячит Иран.

Именно поэтому кадровые саудовские военные с танками, артиллерией и авиацией уже несколько лет не могут переломить ситуацию. При этом хуситы вовсю пользуются иранскими ракетными технологиями, время от времени запуская в сторону Саудовской Аравии старые тактические ракеты типа «СКАД», модернизированные иранцами. Хотя наблюдатели отмечали и довольно успешное применение, например, такой экзотики, как Qaher-1. Фактически это тактический ракетный комплекс на базе советской зенитной ракеты класса «земля-воздух» типа С-75 (применялся против американской авиации в ходе войны во Вьетнаме, снят с вооружения в начале 1990-х гг.).

А с конца 2017 г. дело дошло и до создания эффективных систем ПВО, так как саудовская авиация полностью и безраздельно господствует в небе Йемена. И тут, как не удивительно, на помощь пришли советские ракеты класса «воздух-воздух» Р-27. Эти достаточно эффективные даже в настоящее время «девайсы» массово закупались Йеменом после распада СССР для своих МиГ-29 (куплены в Молдове в 1994 г. и позже в РФ), прежде всего в России и Украине. Ведь одним из основных производителей этих ракет была и остается киевская ГАХК «Артем».

Сначала в декабре 2017 г. западные СМИ «засветили» грузовик с установленной Р-27Т с тепловой головкой наведения. И уже в начале января следующего года такое оружие было пущено в ход. И, как ни странно, весьма эффектно. Так, 7 января хуситы сбили (или, по крайней мере, серьезно повредили) саудовский F-15 – самолет, который за 40 с лишним лет эксплуатации ни разу не было сбит в воздушном бою! Для подтверждения в сеть было выложено видео. Как оказалось, 39 кг боевой части ракеты оказалось достаточно для уничтожения двухдвигательного самолета.

В том же видео была и одна из подсказок, как конкретно хуситам (или, скорее всего, их иранским партнерам) удалось достичь того, что не может сделать уже четыре год весь достаточно мощный украинский оборонно-промышленный комплекс. А оказалось, что для наведения ракеты на цель умельцы использовали американский тепловизор FLIR Ultra 8500. Его устанавливают на полицейские и на военные вертолеты и там кроме тепловизора есть хоть и достаточно примитивный, но радар. По всей видимости, его демонтировали с одного из сбитых опять-таки саудовских вертолетов.

Нельзя сказать, что такой опыт совсем уж уникальный в истории мировых войн – те же грузины достаточно успешно применяли против российской авиации в ходе войны 2008 г. израильский ЗРК «Спайдер», однако это была заводская разработка, в которую Израиль вложил достаточно большие средства. А тут иранцы смогли решить задачу модификации чисто «воздушных» ракет в противовоздушные буквально «на коленке». В итоге получив достаточно эффективную систему, что и подтвердили дальнейшие события.

Так, 22 марта точно такой же ракетой над йеменской провинцией Саада был подбит второй саудовский F-15. Хотя хуситы претендуют на полную победу, однако саудиты хотя и подтверждают факт атаки, но заявляли, что их самолет был подбит и дотянул до своей базы.

И вот буквально на днях – 26 марта – под ракетный удар попали сразу два F-16 ВВС ОАЭ, которые поддерживают действия центрального правительства. Понятно, что они сразу записаны в сбитые, однако по видео вряд ли можно сказать, что истребители сбиты – очень многие военные специалисты склоняются к мысли, что выпущенные ракеты «ушли» на вовремя выпущенные летчиками тепловые ловушки.

Это последний известный на сегодня случай применения таких себе эрзац-ЗРК, но что-то мне подсказывает – далеко не последний.

Ведь надежные украинские ракеты имеют достаточно высокие характеристики и возможности как для гибкого тактического применения, так и последующей модернизации.

Так, еще в 2010 г. на китайские деньги украинские специалисты модернизировали ракеты Р-27 путем установки головки самонаведения А3-10 (скромно названную китайской аббревиатурой AZ-10). В итоге улучшилось не только поражение цели, но и увеличилась дальность стрельбы – от 70 до 100 км. Таким образом, Китай за крайне скромные деньги получил большое количество дешевых, но достаточно эффективных ракет воздушного боя средней дальности.

Как тут не вспомнить и совместный с Польшей проект ЗРК средней дальности «Нарва» («Нарев») на основе все той же модернизированной ракеты Р-27. Хотя, по всей видимости, поляки отказались от его реализации, но кто мешает нам запустить в серийное производство самостоятельно? База в виде КрАЗа или МАЗа есть, производство радаров разворачивается – тот же многофункциональный локатор наведения 80К6М от «Искры» способен обнаруживать баллистические цели на высотах до 100 километров. Хотя, как показывает опыт Йемена, такие характеристики даже избыточны для дешевого комплекса.

А если создать пусковые установки по 2-4-8 ракет для гарантированного поражения воздушной цели, то мы получим реальный «ракетный забор», преодоление которого обернется для «воздушно-космических сил» вероятного противника серьезными потерями. Причем сделано это будет за достаточно небольшие деньги и что самое главное – полностью местного производства. Ведь продавать зенитные ракеты условный Запад все еще не спешит, а потребности для сдерживания агрессии очень и очень большие.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»