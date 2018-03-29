Украинская часть польского закона является российской провокацией и должна быть отменена

Принятые поправки к закону об Институте национальной памяти содержат в себе правовые, исторические и даже моральные ошибки. Особенно это касается украинского фрагмента принятого закона.

Советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский подробно объяснил, почему относящийся к Украине фрагмент польского закона о Институте национальной памяти Польши может быть провокацией России и какой может быть его дальнейшая судьба. Об этом он рассказал в интервью «Укринформ».

«Есть довольно значительные опасения, что это действительно так, украинский фрагмент – российская провокация», – заявляет советник, подчеркивая, что это касается как экспертов, допущенных к работе над этой поправкой, так и содержания самой поправки.

«Во-первых, временные рамки деятельности украинских националистов в 1925-1950 годах, о которых идет речь в законе, не имеют никакого значения для польско-украинских отношений. В 1925 и последующих годах ничего не произошло в отношениях между украинцами и поляками. Зато этот год является поворотным моментом в подходах к действиям советских спецслужб на Западной Украине. В то же время 1950 год – это год смерти Шухевича, хотя польско-украинский конфликт завершился в 1947 году, и после этого в отношениях между народами не было борьбы. Поэтому, даже эти временные рамки 1925–1950 года очерчивают именно советские или российской действия, но никак не польские или украинские», – объясняет Журавский вель Граевский.

Не менее важен по его мнению и второй момент явной правовой, исторической и моральной ошибки создающей в итоге правовой казус.

«Во-вторых, в поправке есть довольно значительные исторические ошибки. Закон Сейма – это не публицистическая статья, там каждая буква на вес золота. Если в законе есть упоминание об украинских националистах, которые были коллаборационистами Третьего рейха, то тогда зачем указываются временные рамки 1925–1950 годов? Это же издевательство над польским законодателем, поскольку Третий рейх существовал в 1933–1945 годах, а в 1925–1933 годах и 1945–1950 годах никто не мог с ним коллаборационировать, ведь тогда он не существовал», – подчеркивает эксперт.

Кроме того Журавский вель Граевский отмечает, что в этой поправке ставится под сомнение правовой порядок во Второй Речи Посполитой, то есть, в период с 1918 по 1939 годы, поскольку преступления украинских националистов, совершенные в этот период, не были преступлениями квалифицируемыми как геноцид, а только геноцид не имеет срока давности. Поэтому за преступления в период до 1939 года никто не может преследоваться, ведь давно истек срок их давности.

«Еще один правовой недостаток – в законе говорится о преступлениях на территории оккупированной Польши только украинских националистов. Поэтому возникает вопрос: а почему нет упоминания о преступлениях на территории Польши националистов и коллаборационистов других национальностей?», – отмечает Журавский вель Граевский.

В Польше в этот период действовали военные формирования Русской освободительной армии (власовцев); Восточные легионы, например, азербайджанские, которые подавляли Варшавское восстание 1944 года; действовали также литовские националисты и многие другие коллаборационисты. В связи с этим стоило бы создать список различных национальных военных формирований, которые сотрудничали с Третьим рейхом и совершили преступления на территории Польши.

Но вместо этого избирательно в законе подчеркнули роль только украинских коллаборационистов Третьего рейха. Очевидно, что это был шаг с чисто политической мотивацией. Его конечная цель – создать напряжение в польско-украинских отношениях, что было сделано с грубейшим нарушением польского законодательства.

«Поэтому фрагмент закона, о котором мы говорим – это юридическая, историческая, моральная и политическая ошибка. Как сказал недавно польский экс-премьер Ян Ольшевский, украинский фрагмент этого закона является юридическим нонсенсом, хотя сам закон в новой редакции, предусматривающей защиту доброго имени Польши, действительно нужен», – отмечает эксперт.

Пшемыслав Журавский вель Граевский надеется, что Конституционный суд страны обратит внимание на эти ошибки и закон изменят. Нормальное государство характеризуется тем, что оно умеет исправлять собственные ошибки. По его словам, у эксперта складывается впечатление, что в польских властных элитах уже осознали масштабы недоразумения и есть надежда, что его действительно исправят.

«Укринформ»