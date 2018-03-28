Новый срок Путина. Кемерово как Ходынка путинской системы

Абсолютно четко ощущается в последнее время, что у народа медленно, но верно сдают нервы. Марево «русского бунта» не застилает глаза народу только по одной причине: по причине невнятности оппозиционных лидеров.

Пока все мягко и травоядно. Продолжающиеся гаденькие репрессии выпалывают ростки русского гражданского общества, предлагая взамен опостылевшие советские максимы и далеких от народа вороватых кандидатов, пишет Telegram-канал «Политота».

Народ принимается за «тупых Ванек», которые сожрут и повышение налогов, и выдвижение Собчак, а потом и смерти близких в недрах государственной машины. В нищих больницах, в армии, в тюрьмах. Но терпение кончается.

Очередной срок Путина стал некоей психологической точкой для российского общества, которая говорит об одном, – ничего не изменится, станет только хуже. Страшные события, совпавшие с началом этого нового срока, стали не только дурным знаком, но и конкретным пониманием – за терпение родителей будут платить их дети.

Это они ничего не сказали, когда путинские чиновники строили без соблюдения норм все эти уродливые объекты, используя рабский труд мигрантов. Это они не задавали вопросов, когда государственная медицина забрала жизнь их отцов и матерей. Это их устраивала не поддающаяся сертификации еда в магазинах, которой они кормили своих детей и которую ели сами.

Они молчали, когда наглые нацмены «Тулеевы» растаскивали Россию по кускам и вывозили ее за рубеж. И эти учительницы, бросившие их детей на смерть – плоть от плоти государственной системы образования, где никто ничего не получает и ни за что не отвечает. И этот охранник, и система сигнализации, и недооснащенное МЧС, у которого не нашлось ни одного вертолета.

Все это путинская воровская Система.

И это спираль молчания, которую пора разорвать.

России нужна свобода, регистрация всех политических партий, гражданское общество и гражданский контроль. Пока советское поколение не осознает этих простых принципов – они будут подобны древним народам, которые приносили своих детей в жертву Молоху, сжигая их в огне. Воистину, пожертвовавшие свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности!

Telegram-канал «Политота»