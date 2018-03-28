Кемеровская трагедия – это «удар в спину духовному воину» Путину, – Мизулина

Скандально известная сенатор Мизулина выразила соболезнования Путину из-за трагедии в Кемерово. Сенатор назвала трагедию, произошедшую при попустительстве чиновников, «ударом в спину» главе государства, которого считает «духовным воином». Ранее свое обращение опубликовал губернатор Аман Тулеев.

Член Совета Федерации Елена Мизулина в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» во вторник, 27 марта, выразила горячую поддержку и принесла соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшим жизни, по официальным данным – 64 человек.

«Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение! Он неслучайно приехал туда. Потому что то, что он делает сегодня для России, – невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. И вдруг – так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает, как те чиновники на местах это делают», – заявила сенатор в эфире телеканала.

Мизулина возмутилась, что «так бездарно тратятся жизни наших людей и особенно детей» «за счет мздоимства, головотяпства, непрофессионализма». Возвращаясь к Путину, член СФ заявила, что «он у нас духовный воин, сильный». «Но ему тоже наша поддержка нужна!» – подытожила она.

Присутствующие не прерывали вдохновенную страстную речь Мизулиной, хотя, как правило, участники политических ток-шоу постоянно пытаются вклиниться в монолог коллег, чтобы поскорее донести до общественности собственное мнение.

Напомним, накануне Путин приехал в Кемерово, чтобы почтить память погибших и принять доклады подчиненных о ходе следствия и поисковых работ. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у сгоревшего торгового центра. Президент также провел совещание по расследованию пожара, навестил пострадавших в больнице и встретился с инициативной группой, которая обследовала морги областной столицы в поисках якобы неучтенных жертв трагедии, о которых сообщалось в соцсетях.

Некоторые комментаторы заметили, что на совещании Путин, по всей видимости, испытывал настоящую ярость, несмотря на абсолютно спокойный тон. Первым делом Путин поинтересовался у присутствующих чиновников, «что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный». «Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», – сказал он.

В распространенном в среду видеообращении Тулеев поблагодарил всех, кто поддержал жителей Кузбасса в связи с пожаром. Запись появилась на YouTube-канале местного правительства.

Губернатор при этом заявил, в дни трагедии «определенные силы пытаются стравить людей». «Страшно просто раскачивают ситуацию», – сказал он.

Тулеев признал нынешний период «тяжелым» для жителей Кузбасса и упрекнул некие силы в провокациях, которые мешают людям объединиться. Таким образом губернатор связал «пранк» видеоблогера Евгения Вольнова (не называя его имени) о «сотнях погибших» при пожаре с авторами ложных звонков о заминировании, из-за которых произошли массовые эвакуации.

По словам Тулеева, вокруг трагедии определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются нажиться на чужом горе. Соответственно, Тулеев подчеркнул, что ему страшно возникшей раскачки ситуации.

«Посмотрите, Украина, телефонный этот хулиган во всю мощь, во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что вот примите там…И уже чуть ли не число погибших насчитывает 600-700 человек, хотя ведь работают официальные органы, МЧС. И вам доложили», – заявил Тулеев.

Тулеев напомнил, что при пожаре в ТЦ погибла его племянница. Тулеев признался, что не спит третьи сутки и зачитал список ложных звонков о минировании за последнюю ночь:

«Все это продуманно и делается специально, чтобы будоражить людей, натравить одну часть населения на другую», – заявил губернатор.

«И вот каждый на свой лад. Эта травля, просто травля идет со всех сторон. К сожалению, они кто именно, не уточнялось уже пошли по семьям, даже с ними начинают работать», – заявил Тулеев.

Тулеев, которого местные жители на митинге просили уйти в отставку, рассказал о намерении «достать всех виновных и привлечь к ответственности». Он привел в пример «собственника» торгового центра Дениса Штенгелова, который находится в Австралии («Я не дотянусь до этой Австралии»).

Cам предприниматель утверждал, что значится совладельцем и инвестором, но не занимается оперативным управлением и намерен приехать в Россию.

В день обращения Тулеев уволил вице-губернатора и главу департамента внутренней политики.

«Должна быть настоящая справедливость. Свалится все на какого-нибудь сторожа, билетершу – нет! Основные, реальные виновники, неважно где и кем он работает, – привлечь к ответственности», – подчеркнул губернатор в своем заявлении.

По словам губернатора, власти начнут перечислять деньги родственникам жертв пожара 28 марта. Каждая семья, где есть погибшие, получит как минимум пять миллионов рублей.

«У нас в трагедии есть два, и три человека в одной семье погибло, ну, получается, два – это 10 миллионов на каждую семью, три – это 15 миллионов», – сказал губернатор.

По официальным данным при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, из них 41 – дети. К утру 28 марта останки всех погибших извлекли из-под завалов торгового центра. По данным МЧС РФ, пропавших без вести не осталось. Родственники опознали 27 тел.

«Россия 1»