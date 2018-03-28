Сволочи. Власть в России напрочь лишена человеческих черт

Без предисловий. Ни губернатор Тулеев, ни вице-губернатор Цивилев не должны оставаться на своих постах ни одной секунды. Самое лучшее, на что должны рассчитывать эти мерзавцы, что их просто возьмут за шкирку и вышвырнут вон.

У Тулеева в семье тоже погиб ребенок – ну, будь ты человеком, приди к людям! У вас общее горе. Поговори с ними, найди слова, помоги. Хуже вранья в такой момент ничего быть не может. Не миллионы нужны этим людям, потому что никакие миллионы не вернут им детей, родных. Людям нужна правда и нужно чувство, что они не одни. А этот старый дурак, прости господи, Тулеев сначала благодарит Путина, а потом перед Путиным извиняется! А почему! Да потому что для него главное, что Путин подумает, пишет Антон ОрехЪ на страницах сайта радиостанции «Эхо Москвы».

Тулеев служит не людям этим несчастным, а царю и просит прощения, что огорчил Владимира Владимировича, настроение ему испортил. А за то, что тот ему по телефону позвонил – «благодарность великая». Благодарность великая! Ну, пойди, Тулеев, еще ботинки ему языком своим помой. Путин – умный человек и всё понимает. Ему самому-то на это ничтожество смотреть не противно?

С воскресенья и до той минуты, когда я пишу эти строки, Тулеев так и не вышел к людям! Трусливый и лживый, в штанах, мокрых от страха – вот этот человек столько лет руководит регионом, где вообще-то шахтеры живут – такой тяжелой работы, как у них, в мире мало у кого еще бывает. Шахтеры – это же характер, смелость, стойкость, ведь так?

И они терпят из года в год. А на смену Тулееву, говорят, придет Цивилев. Который говорит мужику, потерявшему всю семью, что тот на горе попиариться хочет. В Волоколамске бывшему уже начальнику Гаврилову пообещали «очки в жопу» засунуть и дали по балде. Цивилеву просто повезло, что рядом не оказалось таких, как в Волоколамске. Уже потом он на коленях ползал, но быть подлецом от этого не перестал.

И вот именно этот человек должен заменить Тулеева! Должен заменить Тулеева не потому, что так народ решил, а потому что так в Кремле решили. Путин решил. Так, значит, прав Тулеев?

И не важно, что там за людишки на площади шумят. Их можно и провокаторами назвать и оппозиционными бузотерами, и ОМОНа против них нагнать. Лишь бы царь-батюшка не прогневался. Путин сказал, в общем, правильные слова. В мирное время мы гибнем как на войне, рожаем детей, а они заживо горят?

Но жизнь человека в России никогда не была ценностью. Сейчас миллион дают, а раньше вообще ни копейки. Но Путин у власти уже 18 лет и мог хотя бы попытаться что-то изменить. Свое правление он начал с «Курска». Помните, каким словом он назвал вдов погибших моряков, которых якобы наняли за 10 долларов, чтобы его дискредитировать? И все эти 18 лет так все и работало. И почему Тулеев или Цивилев должны были вести себя как люди, а не как поганцы последние?

Я смотрю кадры с митинга, слышу, что говорят родители, потерявшие детей – и меня натурально трясет. От ужаса и от злости… Сволочи они, вот что я вам скажу – просто сволочи.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»