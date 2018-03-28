«Украинский след» в трагедии Кемерово. СК РФ опозорился с обвинениями Вольнова

Если бы не было «украинского пранкера», Следком РФ наверняка придумал бы его, чтобы дискредитировать информацию о более чем трехстах сгоревших в пожаре в Кемерово.

Вечером 27 марта Следственный комитет РФ нашел якобы автора якобы слухов о сотнях погибших в Кемерово в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». «Установлен гражданин иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации в регионе, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», – сообщил СК РФ и пообещал, что соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре.

Тут нужно подчеркнуть, что задачу найти виновного в распространении якобы слухов о сотнях погибших поставил не кто иной, как сам Путин. Он прилетел в Кемерово утром 27 марта, когда там собрался митинг, потребовавший от местных властей предоставить правдивую информацию о том, сколько людей на самом деле погибло в пожаре, Путин провел в здании судмедэкспертизы встречу с инициативной группой людей, которые подвергали сомнению официальную информацию, что в результате пожара погибло 64 человека.

Путин объявил, что, по его мнению, «не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре». А местным жителям он посоветовал не доверять распространяющейся в социальных сетях информации. Эти данные, сказал Путин, «зачастую бывают недостоверными». Слова Путина подтвердил глава похоронного бюро Кемерово. Он заявил, что данные о сотнях погибших, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности.

Итак, Следственному комитету РФ нужно было найти виновного в распространении якобы слухов о сотнях погибших. И СК РФ доблестно опозорился, объявив автором слухов некоего пранкера Евгения Вольнова. Опозорился СК РФ, в частности, потому, что этот пранкер вовсе не распространял подобную информацию. Как четко видно из сообщения самого СК РФ, пранкер только звонил по телефону в медицинские учреждения и государственные органы. А значит, слова пранкера о сотнях погибших распространяли в социальных сетях именно те медицинские учреждения и государственные органы, в которые пранкер звонил. Именно это следует по законам логики из сообщения СК РФ.

Впрочем, сам СК РФ своей работой очень доволен. Ведь он нашел «злоумышленника», да еще и не какого-нибудь, а «гражданина иностранного государства». Российские СМИ сразу же растрезвонили, что это «украинский пранкер». Действительно, под псевдонимом «Евгений Вольнов» выступает Никита Кувиков, родившийся в 1986 г. в Донецке. Позже он жил в Ялте, Киеве, Черкассах, опять в Киеве, пару лет назад перебрался в Россию, и можно только гадать, где он проживает сейчас – в РФ или в Украине.

Политическими акциями Кувиков (Вольнов) занимается с 2011 г. В частности, он распространял информацию с хештегом #путинвзрываетдома и участвовал в создании сайта putinvzrivaetdoma.org – инструмента для проведения коллективных DDoS-атак. Посредством этого сайта 25 февраля 2011 г. была осуществлена атака на сайт «Единой России», а 13 июня 2011 г. – на сайт президента Беларуси Александра Лукашенко. Через некоторое время стараниями российских спецслужб putinvzrivaetdoma.org был закрыт, как и его зеркала putinvzrivaetdoma.com, putinvzrivaetdoma.org и домены путинвзрываетдома.рф, путинвзрываетметро.рф, путинвзрывает.рф.

В сентябре 2016 г. Кувиков (Вольнов) совместно с известными российскими деятелями Алексеем Навальным, Станиславом Белковским и Дмитрием Демушкиным участвовал в избирательной кампании Вячеслава Мальцева, баллотировавшегося в Госдуму РФ от партии «Парнас» Михаила Касьянова. В интернете можно найти совместный рекламный ролик этой группы «Навальный, Белковский, Демушкин, Вольнов – за Мальцева!».

25 марта 2018 г. Кувиков (Вольнов) сделал главной темой своего стрима пожар в кемеровской «Зимней вишне». Трансляцию он назвал «Угораем с Кемерово». «Вот так вот легко и непринужденно я показал всем желающим истинную причину дикого угара в «Зимней Вишне». Это в первую очередь кемеровчане, которые довели свой город до такого уровня коррупции, что ТЦ был зарегистрирован как ИП (индивидуальный предприниматель) для ухода от налогов и избежания проверок.

А у малого бизнеса по закону ограничение на максимальное количество наемных сотрудников. Из-за этого персонала не хватало для слежения за всеми объектами ТЦ и двери в кинозалы запирались, чтобы в них не проскакивали безбилетчики. Теперь каждый… на своей шкуре может ощутить, как забивание… на политику может аукнуться. А моралфагов я на оси вертел», – прокомментировал стример свою акцию.

Также он выкладывал на своем канале в YouTube ролики на тему пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в частности, обнародовал аудиозапись своего телефонного разговора с сотрудником кемеровского морга. Пранкер представился сотрудником МЧС и поинтересовался, есть ли места для «300 погибших» в «Зимней вишне».

27 марта Кувиков (Вольнов) заявил московскому информагентству РБК, что он «единственный, кто говорит правду и не боится этого».

«Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», – объяснил он и подчеркнул, что российские власти скрывают реальное число погибших.

«Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», – сказал пранкер.

Не согласиться с ним можно в одном: он не был единственным, кто говорил о сотнях погибших в пожаре в Кемерово. Хотя, конечно, Следственному комитету РФ очень выгодно изобразить ситуацию так, словно «300 погибших» выдумал злобный бандеровец. Однако на самом деле источников информации о сотнях погибших было множество, причем эти источники отнюдь не замечены в симпатиях к Украине и украинцам.

В качестве примера приведем исполненный ненавистью к бандеровцам сайт el-murid, который распространял сообщения из Кемерово.

Вечером 25 марта этот сайт сообщил, что на момент пожара в здании находилась тысяча человек или более, и опубликовал подборку сообщений кемеровцев, в т. ч. такое: «У друга, с которым я живу, в 3-й городской медбольнице сестра работает, она говорит, у них уже 148 трупов привезли, все задохнувшиеся. Это только в одной больнице! Кто знает, сколько людей в других госпиталях. Ну и в «Вишне» тоже осталось еще много людей погибших. Всех не вывозят. Типа чтоб панику не создавать. Ночью будут вывозить».

А вот сообщение другого источника – no pasaran!, датированное 26 марта: «Подняла свои контакты в московском МЧС, но ребята сказали, что у них тишина. Информация до Москвы из Кемерово будет идти очень долго. И только полчаса назад, спустя долгие часы поисков, удалось выйти на проверенного человека в Кемерово. Я не могу разглашать источник, но я отвечаю за правдивость информации. Погибших не 64 человек. Их 384 (в настоящий момент), из них 30 – взрослые, а остальные дети и подростки».

Все подобные сообщения в Рунете сейчас усиленно зачищаются. Путин и Следком РФ будут твердить, что сотни трупов – это ложь, придуманная украинским пранкером. Это та Россия, которую россияне построили себе сами.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»