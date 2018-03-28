Решение о помиловании Сенцова и Кольченко зависит только от Путина, – Цимбалюк

Как известно кандидат в президенты России на прошедших выборах Ксения Собчак подала президенту России Владимиру Путину список на помилование политузников. Среди 16 фамилий списка есть и двое украинских граждан: Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Собственный корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк считает спрогнозировать участь Олега Сенцова и Александра Кольченко – очень сложно. Решение об их дальнейшей судьбе целиком и полностью зависит от воли одного человека – Владимира Путина. Об этом Роман Цимбалюк рассказал в интервью «Фактам».

«Спрогнозировать, какой будет участь Сенцова и Кольченко, очень сложно. Решение о помиловании или обмене известных личностей, особенно таких, как Сенцов, может принимать лично президент России. Исключено, что ему кто-нибудь подсунет список, который он, не глядя, подмахнет», – подчеркивает он.

Цимбалюк так же подчеркивает принципиальную разницу отношения общества к судьбе своих политузников в России и Украине.

«Знаете, что любопытно? Что судьба Сенцова, Кольченко, остальных заложников, оказавшихся в неволе в России, никого – ни одно российское или федеральное СМИ – не интересует. Я опять веду к тому, насколько здесь все по-другому работает. Вот нам наши граждане важны и нужны, а здесь ни о наших, ни о своих такие вопросы не задают», – отметил корреспондент.

В тоже время Роман Цимбалюк считает, что не следует питать ложных надежд на скорейшее освобождение украинских политузников.

«У меня очень большие сомнения, что каким-то образом дело освобождения наших граждан сдвинется с места», – отмечает Цимбалюк.

«Гуляй Поле» напоминает, что возможно Олега Сенцова готовят к обмену на кого-то из задержанных украинскими властями российских граждан. Например, на осужденного в Украине за участие в незаконных вооруженных формирования в ОРДЛО российского военнослужащего Виктора Агеева.

«Гуляй Поле»