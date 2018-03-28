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Новости

Экс-судья, осудивший Тимошенко, трудоустроился в России

Lb.ua
28 марта 2018

Бывший судья Печерского районного суда Родион Киреев трудоустроился адвокатом в Российской Федерации

Об этом свидетельствует реестр адвокатской палаты Москвы.

Такая же информация содержится на информационном портале Министерства юстиции России.

Киреев имеет адвокатское удостоверение. При этом не указано, когда именно он начал заниматься адвокатской деятельностью.

Напомним, в января 2016 года президент Петр Порошенко уволил судью Киреева, который, согласно заключению Высшего совета юстиции, безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей для Юлии Тимошенко, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы.

5 февраля 2015 Верховная Рада дала согласие на арест Родиона Киреева, который с июля 2014 находится в розыске. По некоторым данным, он скрывался в Крыму. В сентябре прошлого года Апелляционный суд Киева разрешил задержать Киреева.

Lb.ua

Tags: Родион Киреев, Россия, судья

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