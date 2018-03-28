Не энергетики ради. Зачем экс-министр Австрии идет в «Газпром»

Защита проекта «Северный поток-2» западными политиками не имеет ничего общего с энергетическими интересами их стран

Один из самых влиятельных политиков Австрии, бывший министр финансов Ханс Йорг Шеллинг стал консультантом проекта «Северный поток-2». Эту информацию сам Шеллинг подтвердил австрийским медиа.

Об условиях своего сотрудничества с «Газпромом» Шеллинг рассказывать не стал, но в Вене уже сравнивают бывшего министра с другим наемником Путина — бывшим федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером.

Решение Шеллинга помогать Москве при более пристальном изучении выглядит не просто желанием бывшего министра найти себе достойное финансовое обеспечение. В должности главы финансового ведомства Шеллинг был представителем государства в австрийском энергетическом концерне OMV, участника проекта «Северный поток-2».

Более того, именно Шеллинг, по мнению австрийских журналистов, содействовал приходу к руководству этой компанией ее нынешнего шефа Райнера Зеле, преданного сторонника «Северного потока-2». Оба уважаемых господина совершали совместные поездки в Россию. И сейчас один из них оказался в «Газпроме». Совпадение?

Решение Шеллинга найти себе новую работу — со времени его отставки с должности министра финансов Австрии прошло всего несколько месяцев — выглядит еще одним доказательством того, что защита проекта «Северный поток-2» западными политиками и корпорациями нередко не имеет ничего общего с энергетическими интересами их стран. И интерес, который они проявляют к предложениям «Газпрома» — совершенно другого характера.

Можно только предполагать, как было велико искушение, если Шеллинг не устоял перед ним, даже не попытался взять достойную паузу после успешной и перспективной политической карьеры.

И это при том, что бывший министр финансов отнюдь не бедствует. Шеллинг — известный предприниматель-винодел, владелец виноградников в долине Трайсенталь.

Впрочем, для его новых работодателей это, наверное, дополнительный бонус: вина из погребов Шеллинга могут занять своё место на обеденных столах Путина или Миллера. Так сказать, в качестве демонстрации выгодного приобретения.

Виталий Портников, «Эспресо.TV»