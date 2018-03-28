Не до тебя. Зато мы делаем ракеты

В среду в России объявлен день траура по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В столице Кузбасса работают следователи из Москвы во главе с руководителем СКР Александром Бастрыкиным. На данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу. Владимир Путин побывал на месте накануне и пообещал сделать серьезные выводы по итогам расследования. У власти на сегодня нет четкого плана, как предотвратить подобное в будущем.

В России опять трагедия: большое количество жертв, в том числе дети. Вопросы, как всегда, те же: кто виноват и что делать?

В первом ответе можно не сомневаться — виновных найдут и накажут. Они уже есть. В Кемерово из Москвы прибыли, страшно подумать, 100 следователей. Президент лично обещал пострадавшим. Глава СКР Александр Бастрыкин также на месте — уже сделал выводы. Уголовные дела возбуждаются. Это мы умеем.

Вряд ли сейчас уйдет в отставку Аман Тулеев. Но его уход в любом случае не за горами: губернатор болен — это уже ни для кого не секрет. Тянуть с новым назначением нельзя – регион сложный и, как мы видим, взрывоопасный.

Сложнее со вторым вопросом: что делать, чтобы предотвратить трагедии в будущем?

Кроме нахождения виновных, мы хорошо умеем проверять и контролировать. Можно не сомневаться: повсюду придут комиссии — пожарные и другие инспекторы. Запросят документацию, кого-то официально накажут, поскольку в такой ситуации необходимо сообщить наверх о вскрытых нарушениях. Президенту под телекамеры доложит глава МЧС или какой-либо другой большой начальник: по вашему указанию проверено столько-то объектов — вскрыто столько-то нарушений, виновные наказаны, дальнейшая работа ведется.

Кстати, крупные торговые центры, особенно в провинции – едва ли не единственное место цивилизованного досуга.

Еще нельзя исключать появления некоего большого проекта на много миллиардов бюджетных рублей – какой-нибудь глобальной системы оповещения на всех крупных и не очень объектах.

Свое слово должны сказать депутаты: предложить законодательные новации – что-нибудь запретить, пересмотреть строительные нормативы, добавить статьи в УК, чтобы, если что, наказать как следует. На этом, пожалуй, все.

Дело в том, что здесь нет готового решения, и все это прекрасно понимают.

А ведь президент говорил в послании: нужно преодолевать техническое отставание. И это не дело следователей СК или многочисленных контролеров – нужно менять мышление. Для начала определиться с ответом на такой, казалось бы, простой вопрос: власть для людей или люди для власти? Главная задача государства — повернуться лицом к простому человеку, к его проблемам, или пытаться поменять мировую архитектуру?

Когда решаешь глобальные мировые проблемы — создаешь ракеты и космические корабли, — на дверь в торговый центр времени не остается.

Вдруг после трагедии выяснилось, что в других странах есть такие чудо-механизмы — всех выпускают, но при этом никого не впускают. И не нужно ничего запирать и ставить охранников. Или, например, по федеральным каналам рассказывать не о кознях мировой закулисы, а объяснять, как вести себя в местах массового скопления людей. Воспитывать общество нужно в любви и помощи ближнему, а не в ненависти к «пятой колонне» и их пособниками.

Казалось бы, элементарная вещь. Но почему-то опять не у нас.

Мы часто говорим об инновационной экономике, а ведь именно ее и не хватает. Не все проблемы можно решить запретами и десантом следователей из столицы. Время не то. Но это и не укладывается в головах многочисленных российских чиновников.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант FM»