Не страшно. Чем Путин пытается напугать мир

Анонс о новом российском оружии, сделанный Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию РФ, наделал немало шума. В мире заговорили о появлении напарника севернокорейскому президенту Ким Чен Ыну – тот тоже держит мир в напряжении испытаниями ядерного оружия.

В случае же с Россией речь, прежде всего, идет о разработках, которые находятся на разной стадии реализации: от эскизного наброска до некоторого воплощения в «железо».

При этом чётко ясно одно: данного вооружения нет на балансе вооруженных сил РФ. Оно не находится в серийном производстве. Не будет его и в ближайшем будущем.

Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс «Сармат»

Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ещё не начинались. В конце 2017 года проведён только так называемый «бросковый пуск»: выталкивание грузомакета ракеты из шахтной пусковой установки (за счет срабатывания порохового аккумулятора давления) на высоту 30 метров. На этой высоте, при штатном пуске, будет происходить запуск маршевого двигателя первой ступени ракеты.

А необходимо провести полномасштабные ЛКИ – полёты на межконтинентальную дальность, пуски в сторону полигона Куру на п-ове Камчатка.

Ракета «Сармат» является результатом дальнейшего развития предыдущей межконтинентальной ракеты – «Воевода», которая разработана в КБ «Южное» (г.Днепр). Она крупнее предшествующей модели и, соответственно, может нести больше ядерных боеголовок. Однако ничего революционного в этом нет.

Например, заявленное преодоление «Сарматом» систем ПРО. Дело в том, что МБР имеет в основном три фазы полёта, которые уязвимы с точки зрения возможности уничтожения ракеты и её боевых блоков. На начальной (активной) стадии ракетоноситель в течении 2-3 минут (до входа в космос) очень уязвим, так как набирает скорость и массогабаритный. Но за такое время абсолютно невозможно идентифицировать, принять решение на пуск противоракеты и долететь до цели.

Находясь уже в космосе (в безвоздушном пространстве) цель представляет собой уже небольшой боевой блок, но при этом выбрасываются ложные цели (пузырьки, сеточки, корзиночки и прочее), которые идентифицируются также как и боевой блок. Для их уничтожения на данном этапе необходимо очень большое количество противоракет (десятки тысяч), что непомерно дорого для любой страны.

На последнем (атмосферном) этапе боевой блок входит в плотные слои атмосферы, скорость снижается, ложные цели сгорают, что позволяет зафиксировать реальные цели и принять меры по их обезвреживанию. И никакое маневрирование не поможет, так как системы ПРО моментально просчитывают варианты на «уничтожение» боевых блоков, которых может быть не больше 10-12 от одного пуска МБР – но уже в атмосфере над своими объектами. Поэтому система ПРО обеспечивает защиту стратегических объектов, для того чтобы можно было нанести ответный ракетно-ядерный удар. Воздушный ядерный взрыв губителен для населения, но не для таких объектов.

Второе: угроза нанесения удара «Сарматом» через Южный полюс. Такой подход противоречит самой концепции применения ядерного оружия, так как полётное время значительно увеличивается, что позволяет подготовиться к отражению нападения противника. Задача конструкторов – сокращение полётного времени, но никак его увеличение.

Маневрирующая боеголовка МБР – система «Авангард»

Эта идея возникла даже раньше того, когда первые боеголовки первых МБР начали сгорать в атмосфере. И в США, и в СССР велись такие разработки, но реальная подобная боеголовка имеется только у американцев. И то, она испытывается с 2010 года, но пока с аварийными результатами.

Ее особенность в том, что полет космического планера начинается на скорости суборбитального полета ракеты-носителя, т.е. порядка 20-23 Маха. Сильнейший кинетический нагрев деформирует и сжигает любые самые современные нано-материалы. И практическое применение пока невозможно.

В тоже время сомнительным преимуществом является возможность маневрирования этой боеголовки – так как атакующая противоракета также способна это делать, а расчёт траекторий перехвата обеспечивается современными компьютерами.

Низколетящая малозаметная крылатая ракета с практически неограниченной дальностью (с ядерной силовой установкой)

Это — не принципиально новая концепция, в 1960-х годах такие разработки велись, однако возникли большие трудности.

Ядерная энергоустановка означает, что ракету приводит в движение не традиционный двигатель, а маленький атомный реактор. И такой реактор еще только предстоит разработать, исходя из современного уровня развития технологий в мире.

В тоже время её летные испытания связаны с опасностью радиационного заражения местности при аварийных ситуациях. И таких ЛКИ средствами обнаружения пока не зафиксировано. Известно, что в 1958 году начался проект сверхзвуковой крылатой ракеты SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile). Но по расчётам такое устройство, да еще и при высоте полета в 300 м, могло убивать само собой, даже не разбрасывая атомные бомбы. Американцы пришли к выводу о том, что возможностей для испытательных полетов такой ракеты на Земле нет.

Проблема с обнаружением, сопровождением и поражением низколетящей аэродинамической цели уже технически решена, так как везде уже используется импульсно-доплеровская РЛС – она обнаруживает цель на фоне земли. К тому же работающий ядерный реактор полностью демаскирует себя.

Гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» действительно существует, его разрабатывали ещё в конце 1980-х в СССР и назывался он Х-32. Испытания начались в 1998 году, в 2016 году ракета поставлена на вооружение, хотя самолётов-носителей для неё пока нет — модернизация 30 Ту-22М3 в Ту-22М3М пока затягивается.

В тоже время заявлено о «высокоскоростном самолёте-носителе с уникальными лётно-техническими характеристиками» (это перехватчик МиГ-31, принятый на вооружение в 1981 году). А подвешенная на пилонах под фюзеляжем ракета очень похожа на баллистическую ракету наземного комплекса «Искандер».

Комплекс в варианте комплектации «Искандер-К» использует крылатую ракету Р-500 со сверхнизкой траекторией полёта на высоте 6-7 метров с огибанием рельефа местности, которая официально имеет дальность 500 км. Однако эксперты Пентагона считают, что это фиктивно заниженные показатели, чтобы скрыть нарушение «Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности». Реальная же дальность этой крылатой ракеты составляет 2 ты – 5 тыс километров. Дальность действия крылатой ракеты может достигать и 5.500 километров — за счёт увеличенных топливных баков. А это выводит её из-под договора РСМД.

Вместе с тем уже давно имеются системы, которые способны к перехвату баллистических ракет (в том числе и на космических высотах), что подтверждено многочисленными испытаниями.

При этом следует учитывать, что при создании гиперзвуковой крылатой ракеты (ГКР) пока так и нет решения некоторых основных проблем.

Первая и главная — нагрев корпуса, достигающий на передних кромках крыла и фюзеляжа запредельных величин (при использовании традиционных конструкционных материалов).

Вторая главная проблема — гиперзвуковой прямоточный двигатель, который использует отличные от обыкновенного турбореактивного или реактивного физические параметры. Это высокая температура, плотность воздушного потока, а также аэродинамическая устойчивость на таких высоких скоростях.

При этом преимущества ГКР пока не очевидны. Её трудно догнать и уничтожить, но легко обнаружить, так как огненное сопровождение демаскирует изделие во всех диапазонах работы современных систем обнаружения. В тоже время, окутанный облаком раскаленного ионизированного воздуха аппарат теряет возможность пропускать от себя и к себе сигналы, а, значит, не сможет найти и поразить подвижную цель.

Даже единичных примеров боевого применения ГКР пока нет.

Лазерные боевые установки на гусеничном шасси «Сжатие»

Они были на вооружении Советской армии. Но они предназначены для вывода из строя оптико-электронных систем, а показанная Путиным во время послания установка внешне явно предназначена для поражения целей. Ранее все попытки создать мощную лазерную установку мегаваттного класса наземного базирования не удавались.

Глубоководный беспилотный аппарат с ядерной энергетической установкой

Он далек до развертывания. Экспериментальным носителем таких аппаратов может стать достраиваемая на «Севмаше» атомная подлодка «Белгород». О существовании опытно-конструкторской работы «Статус-6» разработки ЦКБ «Рубин» известно из непреднамеренной «утечки» с совещания у Путина в ноябре 2015 г. (тогда лист презентации с изображением аппарата «случайно» попал в кадр телерепортажа). При этом работы над ее предшественницей – торпедой с ядерной установкой, велись еще в 1980-е гг. Это новый класс стратегических вооружений для ответного удара, но о его развертывании пока речь не идёт, данных об испытании никаких нет.

Следует учитывать, что у стран НАТО имеется действенная система защиты от подобных атак. Это сеть высокочувствительных сонаров и специальных патрулирующих подводных лодок, которые отлично отслеживают океаническую подводную обстановку.

Желаемое или действительное?

Технологическое прорывное развитие обязательно базируется на наличии научно-конструкторских коллективов с огромным, десятками лет измеряемым опытом и материальным воплощением этого опыта: в виде испытательных полигонов, измерительных комплексов, компьютерных программ. В СССР это было. А в России уже нет. Утеряны главные носители бесценного опыта — люди, которые обладали сплавом теоретических знаний и умений технологического характера. Очевидный факт наличия 10-15 летнего «провала» в научно-техническом развитии по сравнению с развитием у американцев.

В России, в самом лучшем случае удалось реанимировать старые советские разработки и хоть немного сократить отрыв от мирового военно-технического лидера.

Учитывая недавние провалы в России при запуске ракет мысль о том, что эта страна вдруг стала обладателем безупречно действующих новых систем оружия вызывает большие сомнения. Да и нет никакой независимой информации о развитии подобных технологий в России. Лётно-конструкторские испытания не зафиксированы современными системами обнаружения.

Так что вооружения, о котором говорит Путин, еще нет. Оно еще не пришло на вооружение в Вооруженные силы. Есть только штучные экземпляры или вообще только разработанные, в том числе проекты на стадии эскизных наработок.

Андрей Старостин, Lb.ua