Госдеп США назвала Россию «чудовищем из морских глубин»

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт Россию с «чудовищем из морских глубин», которое имеет множество «щупалец».

Об этом она заявила, отвечая на вопрос о высылке 60 российских дипломатов, сообщается на сайте Госдепа.

«У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран… Это чудовище из морских глубин», — сказала Нойерт.

По ее словам, главным условием для улучшения отношений с Вашингтоном было бы взятие Россией на себя ответственности по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность», — подчеркнула Нойерт.

Спустя несколько часов после заявления Нойерт в Twitter российского посольства в США появилась цитата ее слов, проиллюстрированная антибольшевистским плакатомвремен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, «оседлавший» земной шар, и надписи: «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу».

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом «Новичок».

Российские власти объяснений по «Новичку» так и не дали, но заявляли об «украинском следе» вещества, о том, что «Новичок» делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти «срежиссировали» отравление Скрипаля.

В Госдепе США назвали объяснения России по делу Скрипаля «нелепыми» и «неправдоподобными».

Госдеп США