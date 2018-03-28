Курсант – пограничник из РФ попросил политическое убежище в Украине

Курсант российского пограничного училища попросил Украину предоставить ему политическое убежище.

Об этом сообщил в Фейсбуке помощник главы Госпогранслужбы — пресс-секретарь Олег Слободян.

По его словам, на днях на пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Он сообщил, что является военнослужащим ФСБ РФ и требует признать его политическим беженцем.

«Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину», — сообщил Слободян.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ статуса беженца.

Олег Слободян