Как сообщалось ранее, российские спецслужбы все таки воплотили в жизнь свою идею с «визиткой Яроша» в Кемерово.

Принадлежащий Минобороны РФ телеканал «Звезда» выдал сообщение:

«Украинские спецслужбы имеют отношение к распространенной в Интернете информации о большом количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал экс-сотрудник ВСУ, начальник резидентуры ССО в секторе «Б» так называемой «АТО», а ныне политический эмигрант Александр Мединский».

«По словам бывшего украинского военного, целью информационного вброса о большом количестве жертв пожара является «расшатывание социального строя» в России», — добавили пропагандисты.

Напомним, ранее в России стали разгонять «новость» о том, что есть свидетельства причастности украинских спецслужб к пожару в Кемерово.

«Гуляй Поле»