Основателя пропагандистского RT могли убить по заказу олигарха, близкого Путину

Экс-советник президента РФ Владимира Путина и основатель рупора кремлевской телепропаганды Russia Today Михаил Лесин был убит людьми, которых нанял приближенный к хозяину Кремля олигарх

Об этом говорится в секретном отчете, которым располагает ФБР, сообщает BuzzFeed.

По данным СМИ, отчет составил бывший британский разведчик Кристофер Стил — автор скандального досье о связях между Россией и президентом США Дональдом Трампом. ФБР якобы получило этот документ, помогая полиции расследовать смерть Лесина. Официально в бюро не подтвердили и не опровергли существование отчета, отказавшись от комментариев.

Четыре источника, которые полностью или частично ознакомились с этим документом, утверждают, что, согласно отчету Стила, Лесина избили до смерти люди, работающие на приближенного к Путину олигарха. Бандитам якобы приказали избить, но не убивать экс-советника президента РФ, однако они перестарались.

При этом, по словам трех источников, Стил описывает убийц Лесина как «российских агентов госбезопасности, подрабатывающих на олигарха».

Как отмечает издание, три других человека независимо от Стила также сообщили ФБР, что основателя RT якобы убили лица, нанятые тем же олигархом.

Напомним, что 5 ноября 2015 года Лесина нашли мертвым в комнате одного из отелей в столице США. Российская пропаганда утверждала, что бывший советник Путина умер от сердечного приступа.

BuzzFeed