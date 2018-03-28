Украина — не Россия. Что бы было, если бы «Кемерово» случилось у нас?

Для того, чтобы понять, чем сейчас Украина отличается от России давайте попробуем представить, что бы произошло, если бы в одном из украинских областных центров загорелся кинотеатр в одном из торговых центров, и погибли бы десятки людей. Слова про свободу и демократию в Украине для многих россиян кажутся глупой болтовней, происками американской пропаганды, так вот наглядный пример для сравнения, что дает свобода украинцам.

Да, в Украине есть немало торговых центров, которые построены без учета требований безопасности. Да, тоже есть коррупция при проверках, тоже не проводятся регулярные пожарные тревоги персоналом торговых центров. Но трагедия в Кемерово позволяет показать в чем мы отличаемся:

1.В Кемерово каждый спасался самостоятельно, взаимопомощь и взаимовыручка отсутствовали. Случаи помощи чужим людям были единичными. А во время всех без исключения чрезвычайных ситуаций в Украине — взрыв, теракт, пожар, катастрофа, всегда, абсолютно всегда на месте происходит стихийная самоорганизация для немедленных действий. В каждом областном городе сотни тысяч людей были и есть добровольцами- участниками войны, участниками революции, волонтерами, участниками акций протеста. Гражданское общество в Украине активно развивается, люди не боятся власти и давно привыкли действовать без команды и без приказа. Достаточно посмотреть фото и видео — взрывы в Калиновке, Балаклее, обстрелы Авдеевки, пожар на БРСМ, российские диверсии в Киеве — люди не разбегаются, идут на помощь. В Украине на месте пожара с первых секунд нашлись бы группы людей, которые бы не поддались панике, наладили взаимодействие, и начали бы проверку помещений, эвакуацию, и открывали бы снаружи и изнутри пожарные выходы. В Кемерово посетители в панике начали покидать место событий, и тем самым заблокировали подъезд спасателям. Десятки родителей кричали о том, что в кинозале дети, но их не слушали и до кинозалов спасатели не дошли вообще. В Украине большинство людей не уехало с места событий, люди бы не блокировали машинами подъезд пожарных машин, а наоборот, подготовили бы проезд техники к зданию, обеспечили бы условия для работы спасателей. И разумеется, первой целью волонтеров и спасателей стал бы кинозал.

2.В Кемерово губернатор Аман Тулеев на место пожара не явился, и свой воскресный отдых не прервал. Хотя при пожаре вместе с десятками детей погиб его двоюродный племянник, и ему надо было приехать хотя бы чтобы поддержать своих родственников. Но Тулеев — такой совершенный моральный урод путинского образца, ему даже человеческие эмоции чужды. Власти в РФ не любят связывать себя с катастрофами и проблемами, чтобы не принимать на себя критику и ответственность. В Украине сразу в первые часы трагедии на место прибыли бы в полном составе все руководители местной власти. В Украине невозможна ситуация, когда глава областной администрации, мэр, в случае такой катастрофы остался бы сидеть дома.

3.Российские СМИ не прервали телетрансляции, и постарались замолчать масштабы трагедии, поскольку в воскресенье все аналитические программы были посвящены выборам Путина, и людей плохими новостями и катастрофами не смущают. Путин управляет всеми телеканалами, и информационное поле создается исключительно позитивное, проблемы не освещаются. В Украине с первых минут катастрофа стала в центре внимания СМИ, журналисты бы вели прямые трансляции, и чтобы ни произошло, выборы, праздники, все равно именно пожар был бы центральной темой дня. Потому что пожар — это жизни людей, и в информационном поле Украины так много негатива в том числе и потому, что жизни людей в украинском обществе — безусловно главная тема.

4.В Кемерово люди вышли на не санкционированный митинг, чтобы добиться правды о числе жертв, а с семей погибших брали подписки о неразглашении информации. Губернатор Тулеев назвал участников митинга, в том числе родственников погибших, «бузотерами». И принес извинения за пожар… Путину! В Украине такое невозможно. Во-первых, в Украине нет не санкционированных митингов, потому что в отличие от РФ у нас для проведения митинга разрешение не требуется. Во-вторых, информацию о числе жертв засекретить невозможно. В моргах были бы сразу сняты репортажи, врачи давали бы комментарии как и все представители власти, везде были бы волонтеры, журналисты. Собираться ради этого бы люди не стали. Они бы собрались несомненно, но чтобы выдвинуть политические требования.

5. В Кемерово и в Москве не был проведен ни один оппозиционный митинг, никто не вышел на улицу с требованиями отставки ответственных руководителей, ни один политик не стал поднимать людей на протест. Люди выходили массово, чтобы почтить память жертв, но все эти тысячи людей боялись даже сказать о том, что жертвы — результат безответственности и коррупции путинской власти. В Украине бы вопрос о политической ответственности и отставках руководителей стал бы одним из первых и главных вопросов, и безусловно, что последовали бы массовые протесты с требованием политической отставки различных государственных деятелей. В Украине политика очень конкурентна, гражданское общество соединяет в себе интересы десятков групп влияния. Поэтому в Украине за 25 лет сменилось 5 президентов, высока вероятность, что в следующем году будет президент номер 6, а в РФ один и тот же клан у власти не меняется.

6. В «Зимней вишне» была практика запирать детский (!) кинозал на время просмотра! А ведь в зале маленькие дети, кому-то страшно, кто-то просится в туалет, как могла администрация кинотеатра так отнестись к людям, и особенно к детям? Это прежде всего грубейшее нарушение правил безопасности. Но не только — наверняка это создавало неудобства для многих посетителей, и наверняка были недовольные и в «Зимней вишне». Но родители детей в Кемерово к такому идиотизму относились абсолютно терпимо на протяжении нескольких лет! В Украине такое не уважение посетителей к самим себе, к своему комфорту и безопасности немыслимо.

Юрий Бутусов