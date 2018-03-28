Волкер снова собрался посетить Донбасс

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер планирует седьмой визит в Украину

Как заявил Волкер в интервью Голосу Америки, в конце апреля-начале мая он посетит Украину и побывает в зоне конфликта на Донбассе, где обострилась ситуация.

«Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве», — сказал он.

Волкер рассказал о подготовке вероятной встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в ближайшем будущем.

«Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством. Мы на самом деле очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире. Это атаки в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине», — сказал Волкер.

При этом он доволен тем, как Запад поддерживает Украину, но не доволен, что не видны соответствующие шаги России.

«Голос Америки»