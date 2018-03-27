Украина запретила въезд в страну высланным из Британии российским дипломатам

СБУ запретила въезд в Украину всем 23 гражданам России высланным 20 марта из Британии. В украинской службе отмечают, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям.

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Глава СБУ Василий Грицак заявил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года – поощрение дружественных взаимоотношений между государствами», – говорится в сообщении.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов «все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности».

Напомним, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке российских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью, 27 марта еще несколько стран присоединились к этой акции. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но поддержала ее. Великобритания, на территории которого произошло отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом российской угрозы.

Британия объявила о высылке 23 дипломатов из России еще 14 марта.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

СБУ