Русские спецслужбы готовятся обнародовать «визитку Яроша» в поджоге ТРЦ в Кемерово

В России разгоняется «новость» о том, что есть свидетельства причастности украинских спецслужб к пожару в Кемерово. Обещают в ближайшее время обнародовать имеющиеся у них материалы.

В России нашли «украинский след» в трагедии случившейся в воскресение в Кемерово, когда в торгово-развлекательном центре случился пожар с многочисленными жертвами, преимущественно погибли дети. По утверждению российских источников к трагедии причастны Силы специальных операций Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Майор и генерал»

«Бывшие сотрудники украинских спецслужб, вынужденные покинуть страну из-за несогласия с политикой Порошенко, однозначно утверждают, что провокация Кувикова (он же – «Евгений Вольнов») со звонками в морги Кузбасса и разгоном «дезы» про сотни трупов, подготовлена совместно с 72-ым ЦИПСО ВСУ. Сегодня вечером вся информация по этому вопросу будет предоставлена СМИ», – говорится в сообщении.

72 ЦИПСО в качестве «жертвы» выбран неслучайно. Видимо, «лепить» больше не из чего – а информацию по нему русские тиражировали под видом «инсайда» еще в прошлом году. Поэтому новый «шедевр» российской пропаганды для внутреннего пользования и будет так сказать «подтвержден» указаным прошлогодним «вбросом».

Накануне пранкер Евгений Вольнов позвонил в коммунальные службы Кемерово. Представившись сотрудником аппарата Администрации президента России Владимира Путина заставил коммунальные службы убрать принесенные к сгоревшему зданию «Зимней вишни» цветы и мягкие игрушки в память о погибших в пожаре детях.

В конечном счете, коммунальщики Кемерово выполнили распоряжение пранкера.

Telegram-канал «Майор и генерал»