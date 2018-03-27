«Газпром» начал переговоры «Нафтогаз» по разрыву контрактов

Речь идет о разрыве контрактов на поставку и транзит газа. В российской компании еще раз подчеркнули, что будут обжаловать решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

На прошлой неделе НАК «Нафтогаз Украины» и российский монополист «Газпром» начали переговоры касательно разрыва контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает «РБК».

«Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», – сказал Медведев.

По его словам, «Газпром» еще раз сообщил «Нафтогаз», что будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

Кроме того, Медведев добавил, что апелляция по этому делу будет подана до конца марта.

Напомним, 28 февраля «Нафтогаз» выиграл спор с российским «Газпромом» о компенсации за недопоставленные объемы газа для транзита.

1 марта в «Газпроме» заявили, что получили от «Нафтогаза» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернули их.

Впоследствии «Газпром» заявил о расторжении газовых контрактов с Украиной.

«РБК»