НАТО высылает 7 дипломатов из российской миссии

Так же отозваны аккредитации еще у трех дипломатов, которых Россия намеревалась послать для работы в российской миссии при НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании. Об этом он сказал в заявлении для прессы в штаб-квартире НАТО, сообщает корреспондент «Европейской Правды».

НАТО высылает сразу семь дипломатов из российской миссии.

«Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех», – заявил генсек.

По словам Столтенберга, в Альянсе действует ограничение на величину российской миссии: РФ имела право аккредитовать в штаб-квартире до 30 сотрудников. В НАТО решили, что это количество необходимо уменьшить. «Максимальное количество сотрудников миссии РФ сокращено на 10 человек, до 20», – заявил он, отметив, что это также является частью дипломатических санкций против РФ. Стоит отметить, что после аннексии Крыма количество сотрудников миссии РФ при НАТО уже был уменьшен.

Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны. Столтенберг не уточнил, кто именно подпадает под сокращение.

Как сообщалось, по итогам одновременного решения из более 20 стран будут выдворены свыше 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают «друзьями России в ЕС», отказываются высылать российских дипломатов.

«Европейская Правда»