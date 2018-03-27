С кем останется дружить? Кто в ЕС не поддержал Британию против России

Игрища с нервнопаралитическим веществом на территории страны-члена НАТО дорого обошлись Москве как в экономике, так и в политике.

Понедельник, 26 марта, стал днем координированного прощания с российскими дипломатами. В течение дня о выдворении сотрудников дипмиссий РФ сообщили 23 страны (24 – с Великобританией, накануне отправившей домой 23 дипломата). Данный шаг стал результатом саммита ЕС 22-23 марта, на который глава британского правительства Тереза Мэй прибыла, чтобы убедить европейцев выступить единым фронтом после химической атаки в Солсбери, уложившей на больничную койку Скрипалей и двух полицейских, пишет Владислав Гирманна страницах «Деловая Столица».

Позднее премьер, пишет The Huffington Post, сообщила, что с «Новичком» в Солсбери могли контактировать 130 человек, из которых 50 отправили в больницы для проведения тестов. И миссия Мэй в Брюсселе успешно завершена – Запад в целом продемонстрировал солидарность с Лондоном.

Западная солидарность

130 – символическое число. Стольким, как подчеркнула The Telegraph, «российским разведчикам» указали на двери в Северной Америке и Европе – и еще девяти на круг. Пока. В частности: США – 60 (к тому же закрывается консульство в Сиэтле), Великобритания – 23, Украина – 13, Германия, Канада, Польша и Франция – по четыре, Литва и Чехия – по три, Албания, Дания, Испания, Италия, Нидерланды – по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония – по одному.

Бельгия и Ирландия обещались заявить количество «голов» в ближайшее время и по состоянию на 16:45 обещание сдержала Ирландия, сообщив о выдворении одного российского дипломата. Бельгийское правительство пока совещается. Так что уже 143, учитывая и решение Кишинева.

«Призовые места», как видим, за американцами, британцами и украинцами. И неспроста. Именно в этих странах в последние годы стремительно росла российская резидентура. В августе 2017 г. The New Yorker писал, что в США насчитывают наибольшее за 15 лет число российских шпионов как известных, так и скрытых. «Их здесь огромное количество, и они пытаются внедриться во все секторы – правительство, промышленность и науку», – пишет журнал.

Аналогтчная ситуация и с Великобританией. Причем давно. Еще в 2012 г. The Telegraph со ссылкой на свои источники отмечала, что почти половина работников посольства РФ в Лондоне могут быть связаны с российской разведкой. По данным газеты, в королевстве действовали по меньшей мере 40 шпионов, и таким образом данный «показатель» вернулся к временам холодной войны.

Кстати, тезис о шпионах и холодной войне в Британии присутствовал в информационном поле практически сразу после интервенции России в Крым и на Донбасс. Поднимать вопрос о степени инфильтрации российских шпиков и размере «пятой колонны» в Украине также имеет смысл в категориях количества, а не наличия. А вчерашний демарш не стал откровением. Вашингтон, Лондон и Киев попросту стряхнули часть российской агентуры.

Что касается остальных государств с меньшими цифрами, то таким образом они приняли соломоново решение: продемонстрировали солидарность, поддержку Великобритании и общий вектор политики, при этом не переходя самолично проведенную черту в отношениях с Москвой.

Ведь по каким принципам рассчитывается количество будущих персон нон грата? – Не навредить себе и учесть принцип зеркальности. То есть условные Оттава, Будапешт или Рим анализируют численность персонала дипмиссии РФ, которую необходимо санкционировать, уточняют в тесном взаимодействии со своими спецслужбами, кто из ее сотрудников точно, а кто, вероятно, является шпионом.

Далее берется во внимание принцип зеркальности: подсчитывают, сколько людей есть в посольстве санкционируемой страны и, грубо говоря, каким числом позиций можно относительно безболезненно для своих интересов пожертвовать. То есть прикидывается оптимальный состав дипломатического представительства, который без ущерба справится со своими функциями. Простая арифметика. Причем не факт, что Москва еще и ответит зеркально ряду европейских стран, контактом с которыми дорожит. Либо это произойдет по обоюдному согласию, которого стороны достигнут кулуарно. Шоу по принципу «и вашим и нашим», в общем.

Не хочу, не буду

Безусловно, среди европейских стран оказались и те, кто не пожелал солидаризоваться с британцами. Например, Австрия, Болгария, Греция, Испания, Новая Зеландия, Португалия, Словакия, Словения, Сербия, Турция, Черногория. Почему они вроде как проигнорировали Солсбери? И почему им на самом деле за это ничего не будет? Потому что в любом случае должны оставаться площадки для коммуникации, пусть и с таким, мягко говоря, ненадежным партнером. Большинство из них старается усидеть на двух стульях.

Взгляните на Австрию. Местный бизнес, а с ним и многие политики были и остаются благожелательно настроенными по отношению к россиянам и их деньгам. Так повелось со времен после Второй мировой войны, когда Австрия в течение десятилетия была под оккупацией СССР. С тех пор республика занимала подчеркнуто нейтральную позицию.

Верно заметил канцлер Себастьян Курц, что Австрия была коммуникационным мостиком из Европы в Россию. Ну и прачечной для грязных российских денег. Куда без этого. Пока Вена демонстрирует приверженность общеевропейским ценностям, остальные члены блока будут закрывать глаза на получаемую австрийцами выгоду.

Болгария. В этом государстве присутствует сильное пророссийское лобби, которое отправляло представителей в оккупированный Крым. И нельзя не вспомнить, что тамошнее минобороны все-таки выбрало РФ, а не Украину для ремонта своих МиГов. Хотя не все потеряно. Если вспомнить, как вице-премьер Валерий Симеонов назвал Кирилла Гундяева, главу РПЦ, агентом КГБ и сигаретным митрополитом, возившим контрабандой табачные изделия с 1996 г.

Кроме того, София все же подключилась к «флешмобу», хоть и обошлась без прощания с сотрудниками дипмиссий РФ. Премьер Бойко Борисов отозвал посла Бойко Коцева для проведения консультаций. Что в реалиях болгарско-российских отношений является достаточно жестким шагом.

Греция. Премьер Алексис Ципрас не единожды демонстрировал готовность выполнять те или иные дестабилизационные задачи по отмашке из Кремля. И сегодня Афины поддерживают тесный контакт с РФ, одновременно пытаясь не лишиться кредитов европейцев.

Молдова. Кишинев в последнее время, несмотря на возмущение Игоря Додона, не стесняется «колоть» в бочок россиян. Хотя решение о выдворении трех дипломатов было несколько неожиданным, потому как менее недели назад стало известно о возвращении в Москву посла Молдовы Андрея Негуцы. Его отозвали еще 18 декабря прошлого года.

Новая Зеландия. Премьер-министр Джасинда Ардерн и глава МИД Уинстон Питерс заявили, что солидарны с бывшей метрополией и готовы выслать россиян, но среди персонала дипмиссии пока не нашли шпионов. А как найдут, так выдворят. Зрада? Нет. Новая Зеландия – такой же хаб, как и Австрия. Веллингтон будет аналогичным мостиком для россиян (если вдруг покаются) в английский мир.

Португалия. Со времен Второй мировой выбрала нейтралитет с оттенком вечной сиесты (читай, пофигизм). Но при этом на Пиренеях (в том числе в Испании) регулярно контактировали разведслужбы различных стран. Эта роль будет отыгрываться и сейчас в качестве еще одной площадки для коммуникаций. Например, будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом. В остальном Лиссабон будет рассчитывать на получение гешефтов за свою позицию.

Словакия. Страна с сильными пророссийскими и антиамериканскими настроениями, но при этом активно помогающая Украине, пусть порой и под давлением Германии. Роберт Фицо, недавно ушедший в отставку с поста премьера из-за убийства журналиста Яна Кучака, спорадически заигрывал с Москвой. А его преемник Петер Пеллегрини подчеркнул, что не поддастся давлению и пока не будет наказывать Москву. Правительство решило обождать, заверив, что когда будут доказательства из Британии, то сразу же вызовет российского посла с последующими мерами.

Словения. Весьма проевропейская страна. Но не скрывает, что придерживается двойных подходов в отношении РФ. В Любляне поддерживают давление на Москву из-за агрессии в Украине, но хотят политического и экономического диалога.

С Сербией все понятно. Белград – один из самых ярых и ценных для россиян друзей Кремля, пытающийся усидеть на европейском и российском стульях.

Черногория. Вошла в НАТО, задекларировав прозападный курс, но пока молчит. Перед этой балканской страной, все еще входящей в орбиту интересов Кремля, стоит сложная задача: выработать политику после попытки переворота при участии засланных казачков из России. И также Подгорица может просто выжидать или считать, что ей сулит возможный нейтралитет.

Турция. Нельзя назвать прокремлевской. Амбиции Реджепа Эрдогана не уступают амбициям Путина. Просто ныне им в некотором роде по пути в Сирии. Оба ведут свою игру, подставляя друг друга, но на открытую конфронтацию не пойдут. По крайней мере, в обозримом будущем. Еще не стерлось из памяти противостояние после сбитой «сушки» и убийство российского посла. Высылка дипломатов как раз и может стать катализатором ухудшения отношений. При этом важно заметить, что Эрдоган смягчил риторику касаемо Брюсселя, заявив, что евроинтеграция остается стратегической целью Турции.

Вполне вероятно, что все «отступники» и «штрейкбрехеры» получат бонусы от Москвы. И без последствий для себя, поскольку, во-первых, они вряд ли как-то повлияют на общую ситуацию, во-вторых, их выгода будет не так ощутима, чтобы Брюссель взял плетку.

А что в России

Кремлевские говорящие головы в расстроенных чувствах. Да, они, конечно, пообещали зеркальные меры и излили тонны яда и желчи, однако выглядело это столь непрезентабельно, сколь жалко.

Основные тезисы легко читаются по выступлению спикера МИД РФ Марии Захаровой в эфире телеканала «Россия 24». Первое – Москва пытается продавить идею с неким подчинением европейцев Вашингтону и Лондону. И, двигаясь в этом направлении, вбивает клин между британцами и ЕС: дескать, чего вы солидарность проявляете, Британия уже де-факто вышла из блока.

Вот так грубовато, размашисто у Лаврова «изгоняют» королевство из Европы. Ну да, британцы, отсрочившие, кстати, в согласии с Брюсселем процедуру выхода, направляются к выходу из блока. Но при этом остаются в европейском культурно-политическом и ценностном поле и всячески стараются остаться и в экономическом. И именно поэтому с ними солидаризуется континент.

Далее. Еще один лейтмотив – циничный Запад наплевал на горе россиян после пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек. Это вообще чистейший фейк. Захарова занимается откровенным подлогом информации. Хотя бы потому, что Госдепартамент США на целые сутки раньше Путина выразил соболезнования в связи с трагедией в «Зимней вишне».

Европа тоже не набирала в рот воды. Президент Евросовета Дональд Туск сказал следующее: «Сегодня мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в Кемерово. Наши мысли и сердца с вами». Так что как раз заявление спикера МИД РФ является циничной, низкой манипуляцией. У Лаврова выжимаются максимум из кемеровского пожара, прикрываясь им перед европейцами, канюча о жалости.

Ничего другого уже не остается. Даже «удар» половины стран ЕС в связке с США, Канадой и Украиной по России оказался невероятно болезненным. Что прекрасно иллюстрирует картинка с бирж. Так, стоимость российских акций просела сразу на 193 млрд руб., а индекс РТС, отражающий валютную цену крупнейших корпораций РФ, падал на $4,2 млрд за сутки и к концу торгов достиг минимума с 14 февраля.

«Газпром» потерял 85 млрд руб., «Роснефть» – 147 млрд руб. Пострадавших уйма. Игрища с нервнопаралитическим веществом на территории страны-члена НАТО дорого обошлись Москве как в экономике, так и в политике.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»