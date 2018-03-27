Путин будет рад, если Тимошенко станет президентом Украины, – израильский эксперт

Как и почему Тимошенко уже на протяжении более 20 лет остается в украинской политике. Как сильно ее влияние на умы и настроения украинского общества. Что связывает Тимошенко и Путина?

Как известно, украинский политик, лидер партии «Батьківщина» народный депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко посетила Израиль. Михаил Юровский в программе «Тема Дня» телеканала «Iton.TV» обратился к известному израильскому эксперту Шимону Бриману с просьбой прокомментировать событие.

«Юлия Тимошенко посетила Израиль, где встретилась с олигархом Коломойским. Для меня является большой загадкой тот факт, почему украинцы каждый раз заново «покупаются» на дешевый популизм Юлии Тимошенко», – заявляет в эфире «Iton.TV» израильский журналист Шимон Бриман.

«За 20 лет Тимошенко натворила столько, что расхлебывать до сих пор. Одна только газовая сделка с Путиным принесла Украине миллиардные убытки», – отмечает Бриман.

Журналист так же подробно остановился на вопросе популизма Юлии Тимошенко. Он особо подчеркнул роль экономического кризиса в Украине и выделил основное электоральное ядро поддержки Тимошенко.

«Она использует самые популистские лозунги и поэтому у нее рейтинги высокие. Ее базовый электорат – провинция, сельское население, люди в маленьких городах», – подчеркивает эксперт.

Бриман подчеркивает, что политика следует оценивать по результатам его деятельности, а не по публичным декларациям. Особо внимание он уделяет и Путину как возможному бенефициару политического успеха Тимошенко в Украине.

«Словам Тимошенко не стоит уделять никакого внимания – смотреть надо на дела. Дела обстоят так, что нет в украинском истеблишменте политика, которому бы радовался Владимир Путин. Он был очень рад, если бы Тимошенко стала президентом и возглавила Украину», – обращает особое внимание Бриман.

Эксперт объяснил, что у Путина есть качество разведчика, что ему легко и комфортно работать с тем человеком, которого он завербовал лично. У Путина есть память о 2008-2009 годах, когда он прекрасно договаривался с Тимошенко по всем газовым сделкам, которые были выгодны для России и невыгодны Украине.

«У Путина есть уверенность, что если помочь Юлии Тимошенко прийти к власти, то все у него будет в порядке», – подчеркивает Бриман.

В заключение израильский журналист отметил патриархальность украинского общества и его неготовность видеть в качестве лидера женщину.

Коснулись в беседе и вопроса межнациональных отношений. Бриман подчеркнул, что в современной Украине вопрос происхождения и национальности политика не играет ведущей роли в общественном сознании.

Шимон Бриман, «Iton.TV»