Показания против Сущенко дадут только два свидетеля, – адвокат

Адвокат Сущенко Фейгин заявил, что от обвинения на поцессе над журналистом будет только два свидетеля. Фейгин подчеркнул, что суд по делу Сущенко пройдет быстро – в течение апреля.

На предварительных слушаниях по делу незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, проходящих в Московском городском суде, обвинением было заявлено лишь два свидетеля. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, передает «Укринформ».

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мой подзащитный не признает вину «в полном объеме», то есть Сущенко полностью отрицает обвинения. Теперь о том, как складываются судебные заседания. Корректно, уважительно, без жесткого давления, которое мне приходилось встречать в других делах. Также заявлены лишь два свидетеля (один – основной свидетель обвинения, один – родственник Романа), а не четыре. Мы не стали с этим спорить», – отметил Фейгин.

Адвокат добавил, что, исходя из всего этого, можно предположить, что суд пройдет быстро – в течение апреля.

По словам Фейгина, такое развитие событий может свидетельствовать, что по поводу Сущенко существуют договоренности на высшем международном уровне.

«И, соответственно, сразу после оглашения приговора нужно будет интенсифицировать переговорный процесс, чтобы выйти на помилование, обмен, тот или иной вариант по освобождению украинского журналиста», – заявил Фейгин.

В феврале 2018 года Сущенко и его защитник завершили ознакомление с 12 томами сфабрикованного против украинца дела.

Корреспондента информагентства Укринформ Романа Сущенко во Франции задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный – «сотрудник ГУР». Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

«Укринформ»