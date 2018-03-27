Маневром против брони. Квадроциклы для спецназа ВСУ

Конфликты последнего времени совсем не похожи на классические театры военных действий с плацдармами, танками и самолетами. Все большую актуальность приобретает маневренная война, требующая соответствующего оснащения подразделений.

Ныне боевые действия все больше скатываются к таким способам ведения войны, которые ранее называли нетрадиционными или партизанскими. Не стала исключением и война на Донбассе, особенно в ее активной фазе лета 2014 г., пишет Михаил Жирохов, на страницах издания «Деловая Столица».

В тот момент отсутствовала как таковая линия фронта, кроме того, наблюдалось быстрое изменение тактической обстановки. В условиях степной зоны крайнюю эффективность показали мобильные группы – как со стороны наших, так и российских спецназовцев, которые активно действовали как минимум в приграничье.

В условиях такого рода войны спецназу катастрофически не хватало специализированного транспорта. Фактически спецназ действовал на волонтерских гражданских «внедорожниках», которые не в полной мере соответствовали предъявляемым к ним требованиям. Еще больше необходимость в специализированном транспорте возникла с принятием в качестве основной при подготовке нашего спецназа американской тактики применения мобильных групп – Small unit tactics.

Сама тактика достаточно хорошо прописана в наставлениях, отметим только, что фактически это так называемые «кавалерийские наскоки» – быстрые рейды, диверсии против военной инфраструктуры, снайперские и гранатометные засады против живой силы и бронетехники противника. Основу вооружения таких мобильных групп спецназа составляют крупнокалиберные снайперские винтовки, гранатометы, ПТУР и ПЗРК.

Причем интересно, что именно под такую тактику начинает закупаться современное западное оружие – те же «антиматериальные» винтовки «Баррет», противотанковые комплексы «Джевелин».

И встает вопрос о технике для передвижения бойцов спецопераций. Опять-таки придумывать нам уже ничего не нужно – в западных армиях на сегодня накоплен достаточный опыт использования мотоциклов, квадроциклов и багги, способных в разы увеличивать мобильность подразделений.

Квадроциклы и багги американской армии прекрасно зарекомендовали себя во время военных действий в Ираке и Афганистане, также ими американцы оснащали вооруженные группировки как правительственных, так и антиправительственных сил в целом ряде стран мира.

Нельзя сказать, что это открытие и наши военные не понимали важность таких видов транспорта. Уже летом 2014 г. волонтерами были созданы несколько весьма неплохих образцов. Создавались они в гаражах, фактически «на коленке» из того, что было «под рукой». Тут и Fantom на базе ВАЗ-2121 «Нива», и «Пегас», и многие другие поделки без названия.

Как показали реальные боевые действия отсутствие бронирования с лихвой компенсировалось маневренностью и скоростью таких багги.

В итоге уже к 2017 г. военные смогли сформулировать свои требования к такого рода аппарату – высокая скорость, масса до трех тонн (что дает возможность транспортировать вертолетом типа Ми-8), а также модульность вооружения.

Всем этим требованиям в полной мере отвечает армейское багги – ЛТА (легкий тактический автомобиль) от компании «Техимпекс», впервые представленный на выставке «Оружие и безопасность-2017» в Киеве.

Новая машина отличается 2-литровым дизельным двигателем мощностью 240 л. с., который обеспечивает машине рекордные 130 км/ч по пересеченной местности. Как утверждает производитель, предусмотрена возможность установки крупнокалиберного пулеметам и автоматического гранатомета.

Внедорожник имеет легкий длинный корпус, большие колеса и низкую посадку. Все это делает багги чрезвычайно устойчивым и маневренным транспортом, способным передвигаться по любой поверхности и делать резкие повороты.

По открытым источникам сложно сказать, покупаются ли такие аппараты для нужд спецпоздразделений, однако по неофициальным данным партия таких багги уже поступила на вооружение армии.

Известно также о закупках для Сил специальных операций ВСУ и еще одной новинки – квадроцикла Can-Am Commander 1000 XT. Эти аппараты с двигателем мощностью 85 л. с. спокойно может форсировать болота, мелкие речки с и при этом везти 272 кг груза. Как раз хватит для крупнокалиберного пулемета с хорошим боекомплектом или противотанкового ракетного комплекса.

А еще ранее, в 2015 г., для нужд Национальной Гвардии стал закупаться армейский противотанковый квадроцикл на базе открытого грузового багги CF Moto Tracker 800. Мощное шасси с двигателем 63 л. с. и вариатором имеет полный привод и возможности блокировки дифференциала. Такой аппарат может развивать скорость до 105 км/ч и имеет большую проходимость.

Экипаж такого противотанкового вездехода состоит из двух человек. Основным вооружением является ПТРК «Стугна» с дистанционным управлением.

Такие легкие квадроциклы имеют целый ряд преимуществ – они могут легко пройти по минному полю, работать в зоне разрушенных зданий, где обычные армейские внедорожники не подойдут, на квадроциклах можно совершать стремительные прорывы, ведь он может двигаться по пересеченной местности на скорости 60 и выше км/ч. При этом, именно на квадроцикле, в отличие от мотоцикла, вести огонь на ходу может даже водитель.

Явная эффективность этих легких, маневренных и мобильных транспортных средств, как говорится, на лицо.

В целом можно говорить, что украинский спецназ находится в тренде и по оснащению и уровню подготовки уже подтягивается к уровню ведущих европейских стран.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»