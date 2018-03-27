Московский суд продлил на полгода арест Сущенко

Московский городской суд продлил на шесть месяцев срок ареста украинскому политзаключенному Роману Сущенко

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

«Суд продлил арест Сущенко до конца сентября», — заявил Фейгин.

При этом адвокат подчеркнул, что Сущенко не признает вину.

Следующее заседание состоится в среду, а в целом суды по этому делу будут идти весь апрель.

Ранее Мосгорсуд продлили арест Сущенко до 30 марта 2018 года. Дело маркировано грифом «секретно», заседания проходят в закрытом режиме.

Напомним, сегодня, 27 марта, Московский горсуд начал предварительные слушания по делу Романа Сущенко.

20 марта Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов на решение о продлении меры пресечения Романа Сущенко.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

РИА Новости