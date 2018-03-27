ФСБ передало в оккупационный суд дело «крымских диверсантов»

ФСБ передала в подконтрольный России Севастопольский городской суд дело Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, которых обвиняют в подготовке диверсии на полуострове по заказу украинских разведчиков.

«Дело поступило в суд, будет рассмотрено в закрытом режиме», — цитирует «Интерфакс» представителя суда.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов «диверсионной группы». Двое из трех задержанных — Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов — эксперты аналитического центра «Номос», который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный — член Всеукраинской общественной организации «Объединение ветеранов разведки Украины», капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

ФСБ обвинила задержанных в подготовке диверсий на территории полуострова.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

«Интерфакс»