В Москве стартовал суд по делу журналиста Сущенко

В Московском городском суде утром 27 марта начались предварительные слушания по делу корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко, которого обвинили в шпионаже по ст.276 Уголовного кодекса РФ.

Журналистов туда не допустили, так как дело Сущенко засекречено, а кроме того предварительные слушания проводятся в закрытом режиме, сообщил адвокат Марк Фейгин.

Роман Сущенко вину не признал в полном объеме.

Напомним, собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в «шпионаже». В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

С тех пор он находится под стражей. 24 января 2018 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко на два месяца — до 30 марта 2018 года.

«Укринформ»