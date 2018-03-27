Чужие для всех. России нечего противопоставить Западу

Каким будет ответ Западу на высылку дипломатов, решит лично Владимир Путин, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Россия будет руководствоваться принципом взаимности. Ранее США и большинство стран ЕС объявили о высылке сотрудников российских дипмиссий. Такова реакция западного мира на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Действия Москвы не будут излишне жесткими.

ЕС и США — Старый и Новый свет — выступили с консолидированных позиций. Это главное во всей этой истории — показать единство и сплоченность на основе общих ценностей. Но есть и некоторые несогласные, например, Австрия, и еще в какой-то степени братская Болгария, которые отказались высылать российских дипломатов. Многие же государства выслали по одному сотруднику дипмиссии, можно сказать, подошли формально. Но в целом цель достигнута. Наказание России не стали откладывать даже в связи со страшной трагедией в Кузбассе, хотя все-таки в основном выразили соболезнования. И на том спасибо.

Ситуация беспрецедентна — такого раньше не было, и есть повод с опасением смотреть в завтрашний день.

Так что же дальше будет?

Обращает на себя внимание интервью лидера правого французского «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая считает, что все происходящее отнюдь не случайно. По ее мнению, это целая стратегия под названием «изоляция России», холодная война, если хотите. По словам Ле Пен, хваленая британская юстиция по делу Скрипаля не утруждала себя доказательствами, все вердикты были вынесены сразу же — виновата Москва и точка. Наверное, оснований так говорить было более чем достаточно,

учитывая, например, дело Литвиненко, хотя и там официально ничего не доказано.

Создается такое впечатление, что этого события ждали, чтобы привести в действие ту самую стратегию. И, если разобраться, началось это не сегодня. Можно вспомнить, как задолго до украинских событий президент Обама предупреждал, что Олимпиада в Сочи — опасное мероприятие, ведь Россия не соблюдает права спортсменов-геев, и им живется ужасно.

Сегодня же западные, особенно европейские ценности, находятся в глубочайшем кризисе. Вот и бывший президент Франции Никола Саркози находится под следствием по подозрению в получении взятки, причем не у кого-нибудь, а у семьи Каддафи. А тот сначала был если не другом, то рукопожатным лидером, потом же вновь превратился в страшного тирана.

Европейский союз, можно сказать, трещит по швам. Так, Британия готовится к выходу из объединения, а национальные государства заменили мультикультурализом и толерантностью.

Как сплотить единую Европу, понятно. Нужно создать образ врага: «террористы» — слишком расплывчатое понятие, к тому же, есть риск поссориться с исламским миром. Китай далеко, и, кроме того, является важным торговым партнером. Значит, остается одна Россия. Это понятный враг — он рядом. К тому же, многие еще помнят ту первую холодную войну. А экономическое сотрудничество и газ можно отделить от политики, ведь в этом случае речь идет о «национальных интересах».

И чем теперь ответить России?

Здесь одними дипломатами не обойтись. Нужно принимать такую же стратегию ответных действий.

Значит, впереди разрыв с Западом и настоящий разворот на Восток, ведь больше просто некуда.

В 2014-м не удалось, придется пробовать сейчас. Вот только ждут ли нас на Востоке? Вряд ли. Для начала надо для себя решить, что мы хотим и куда идем. И вот с этим пока совсем не получается. Значит, никакой разворот никуда невозможен, равно как и стратегия с опорой на собственные силы. Так что единственный ответ — огрызаться и выжидать, когда они там одумаются.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант FM»