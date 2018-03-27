Посторонним вход запрещен. Монополия государства на мечту

Скончался основатель известной на всю страну пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Рано утром 26 марта Сергей Мавроди был обнаружен прохожими без сознания на троллейбусной остановке неподалеку от Савеловского вокзала. Скорая помощь доставила мужчину в Боткинскую больницу, однако в сознание он так и не пришел. Ему было 62 года. Как принято писать в таких случаях, вот так бесславно оборвалась жизнь одного из крупнейших и первого в истории новой России аферистов XX века. Это был, безусловно, талантливый человек, который не только обладал сказочными богатствами, но и сумел создать вокруг себя целую медиаиндустрию.

В один прекрасный день МММ стали называть империей — пирамида превратилось в параллельное государство, в некую новую реальность. Любимый в народе персонаж Леня Голубков и его многочисленные родственники и знакомые богатели на глазах. Все это можно было наблюдать по телевизору. И что главное — делать-то ничего не надо. Только найди где-нибудь деньги на первый взнос — и все, жди роста акции. И они росли. Ни вкалывать в забое, ни даже торговать на рынке. Неси деньги в ближайший офис и исправно получай прибыль. Понятно, что вечно так продолжаться не могло. Тогда еще не очень искушенный в бизнесе российский гражданин не до конца понимал главный принцип пирамиды: в этом деле нужно вовремя соскочить. Оттого и сотни тысяч пострадавших.

4 августа 1994 года Сергей Мавроди был арестован за неуплату налогов. Штурм его московской квартиры и главного офиса империи на Варшавском шоссе показывали по телевизору в прямом эфире. 19 августа 1994 года, в годовщину путча, вчерашние партнеры, ставшие обманутыми вкладчиками, пришли к Белому дому в Москве. Они требовали освободить Сергея Мавроди, а он обещал вернуть деньги взамен на свободу. Потом он скажет, что мог даже захватить власть.

Сергей Пантелеевич пытался свалить крах МММ на большую политику — что ему не дали раскрутиться, умышленно утопили, ревновали. И что правительство занималось, по сути, тем же самым, создавая пирамиду под названием ГКО. Позже он предпринимал попытки возродить МММ — однако, безрезультатно: его время ушло.

Это было олицетворение мечты каждого человека о халяве, о том, что работать не надо, что деньги падают сверху. А многие именно так и представляли новый российский капитализм и предпринимательскую деятельность. Вслед за МММ пошли ко дну все известные пирамиды того времени — «Властелина», «Чара-Банк», «Тибет», «Русский дом селенга». Сколько их было, трудно даже посчитать. Но Мавроди был первым, и, возможно, действительно почувствовал себя владельцем людских судеб.

Но вскоре грянул 1998 год. Тогда лопнули вполне себе респектабельные банки — а их владельцев только что принимали в Кремле на высшем уровне. У закрытых офисов опять выстроились очереди из обманутых вкладчиков. Позже, после мирового кризиса 2008 года, войдет в обиход следующий тезис: вся мировая экономика — это большое МММ. Надувают, пузыри выпускают, ничем не обеспеченные пустые бумажки. А государство после вынуждено спасать больные банки, заливать финансовый пожар деньгами налогоплательщиков. Мавроди понимал все это. Может быть, он действительно уверовал в то, что способен дать людям их мечту. Поэтому так сокрушался, что его преследуют, сажают в тюрьму. Нет, Сергей Пантелеевич, монополия на счастье и на мечту — это прерогатива власти. А финансовые пирамиды — лишь простое мошенничество. Пусть даже так случается, что и в мировом масштабе.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант FM»