МИД РФ считает высылку своих дипломатов сравнимой с трагедией в Кемерово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство тем, что высылка российских дипломатов из Европы продолжилась, несмотря на трагедию в Кемерово

Об этом она написала в своем Facebook.

«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях», — написала она.

Захарова отметила, что россияне всегда сопереживали европейцам и американцам, «когда беда приходила к ним в дом».

«Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ни чем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть», — добавила она.

Как сообщала, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался 25 марта днем. По одной из версий, кто-то пронес в детскую игровую комнату зажигалку и поджег поролон. Под подозрение попали трудные подростки, на которых, незадолго до пожара, жаловалось руководство торгового центра.

По официальным данным в результате пожара погибли 64 человека. Местные жители сообщают в соцсетях о порядка 300 погибших, абсолютное большинство из которых — дети. Родственники жертв могут получить тела своих близких только после подписания документов о секретности.

Напомним, 14 стран Европы, США, Канада, Австралия и Украина решили выслать часть российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«ДС»