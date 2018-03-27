Луценко сообщил, что ГПУ изучает контакты Савченко и Рубана с Медведчуком

ГПУ расследует антиукраинскую, сепаратистскую деятельность «Украинского выбора», а также изучает вероятные контакты лидера этого движения Виктора Медведчука с Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в прямом эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Да, действительно у нас есть вопросы к деятельности «Украинского выбора» как центра антиукраинской пропаганды. И буквально за две недели до задержания Рубана и Савченко Служба безопасности Украины и военная прокуратура, крымская прокуратура, ликвидировали несколько антиукраинских притонов, которые за деньги Москвы (мы эти деньги изъяли), по планам Москвы (и мы эти задачи изъяли) в Днепропетровске, Харькове, Львове, Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины», — сказал он.

По словам Луценко, речь идет «не о военно-подрывной, а о политически подрывной, антиукраинской, сепаратистской, федералистической деятельности».

«И это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий. Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется «Украинский выбор», которую возглавляет г-н Медведчук. И мы этим занимаемся уже более тщательно год», — заявил генпрокурор. По его словам, вторая часть — «более серьезная».

«Это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко. И мы изучаем их вероятные контакты», — подчеркнул он.

По словам Луценко, Рубан и Савченко не могли действовать «отдельно от какого-то более глобального плана». По его убеждению, спланированный ими теракт в центре Киева «должен был потянуть наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш незабвенный легитимный Виктор Федорович Янукович»

«ДС»