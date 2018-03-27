МИД Канады считает ответственными за страдания сирийцев Асада, Иран, Россию

Моральная ответственность за длительные страдания сирийцев лежит на России, Иране и режиме Башара аль-Асада

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по случаю седьмой годовщины начала гражданской войны в Сирии.

«Россия и Иран — союзники сирийского режима — несут моральную ответственность за длительные страдания народа Сирии», — сказала Фриланд.

Она призвала международное сообщество продолжать финансово поддерживать работу по сбору на территории Сирии доказательств совершения военных преступлений и усилия по оказанию помощи местному населению.

«После семи лет слов для описания масштаба человеческих страданий в Сирии больше нет. История строго посмотрит на нас, если мы не активизируем коллективные действия для прекращения этого конфликта. Мы не можем позволить, чтобы то, что сейчас происходит в Сирии, стало нормой, как часто случается нынче», — подчеркнула глава МИД Канады.

Фриланд также поддержала инициативу объявления очередного режима прекращения огня на всей территории Сирии.

«Канада призывает все стороны конфликта уважать свои обязательства в соответствии с международным правом, прекратить нападения на гражданских лиц и гуманитарных работников и дать оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению. Миллионы людей в Сирии до сих пор нуждаются в спасительной помощи по прошествии семи лет этого конфликта», — заявила дипломат.

Напомним, представители неправительственной организации «Врачи без границ» отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.

Укринформ