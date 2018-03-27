Новая Зеландия решает, как отреагировать на атаку в Солсбери

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн и министр иностранных дел страны Уинстон Питерс заявили, что правительство определяется, какие меры оно может предпринять для поддержки позиции международного сообщества касаемо атаки в Солсбери

Об этом говорится в соответствующем заявлении, размещенном на официальной правительственной веб-странице.

«Вместе с нашими международными партнерами мы остаемся непоколебимыми в обеспокоенности относительно химической атаки в Солсбери. В то время как другие страны объявили о выдворении нелегальных агентов российской разведки, по официальным данным, в Новой Зеландии нет никого, кто подходит под такой профиль. Если бы они (дипломаты-шпионы — ред.) были, мы бы уже приняли меры», — отметила премьер.

В свою очередь министр иностранных дел страны Уинстон Питерс подчеркнул, что Новая Зеландия с самого начала однозначно осудила атаку в Солсбери.

«В рамках нашей постоянной поддержки Соединенного Королевства вместе с международным сообществом мы будем продолжать рассматривать возможные будущие мероприятия и оставаться в тесном контакте с нашими международными партнерами», — сказал министр.

Он также рассказал, что Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии выразило свою обеспокоенность относительно вероятного российского происхождения реагента, который был использован в Солсбери, российскому послу в Веллингтоне. Эту же позицию российской стороне донес и посол Новой Зеландии в Москве.

Таким образом, Новая Зеландия пока остается единственной из стран группы «Пять глаз» (Австралия, Великобритания, США, Новая Зеландия и Канада), которая не предприняла практических мероприятий, которые продемонстрировали бы осуждение действий Российской Федерации.

Напомним, 14 стран Европы, США, Канада и Украина решили выслать часть российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу отравления Скрипалей.

Укринформ