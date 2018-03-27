Путин доехал до Кемерово

Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово и сразу направился к сгоревшему торговому центру «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек

Путин возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с местными чиновниками с минуты молчания.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара.

Глава государства поручил главе Следкома Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

«Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал он.

Бастрыкин в свою очередь сообщил, что следствие изъяло в ходе расследования пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Как сообщала, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался 25 марта днем. По одной из версий, кто-то пронес в детскую игровую комнату зажигалку и поджег поролон. Под подозрение попали трудные подростки, на которых незадолго до пожара жаловалось руководство торгового центра.

Через несколько часов пожар был локализован на площади 1200 кв. метров, а поздно вечером открытое горение было ликвидировано. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.

По официальным данным в результате пожара погибли 64 человека. Местные жители сообщают в соцсетях о порядка 300 погибших, абсолютное большинство из которых — дети. Родственники жертв могут получить тела своих близких только после подписания документов о секретности.

РИА Новости