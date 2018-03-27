Австралия высылает российских дипломатов

Правительство Австралии приняло решение о выдворении российских дипломатов-шпионов в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля

Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

В документе отмечается, что двух российских дипломатов, идентифицированных как не заявленных сотрудников разведки, будет выдворено из страны в течение семи дней.

Австралийское правительство считает, что такие действия отражают шокирующий характер применения химического оружия в Европе впервые со времен Второй мировой войны с использованием очень летального вещества в населенном районе, что ставит под угрозу множество жизней других людей.

«Такую атаку не должна терпеть ни одна суверенная нация. Мы решительно поддерживаем призыв к России относительно того, чтобы она раскрыла всю полноту своей программы по разработке химического оружия согласно международного права», — подчеркнули в заявлении.

Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами.

Эспресо TV