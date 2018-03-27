Постпред в ООН: российское представительство состоит из шпионов

Российское правительство использует Организацию Объединенных Наций как пристанище для шпионов, которые, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, злоупотребляют своей привилегией находиться на территории США

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Сегодня Соединенные Штаты начали процесс высылки из страны 12 агентов разведывательных служб из Постоянного представительства России при ООН, которые злоупотребляли своей привилегией проживания в США», — заявила высокопоставленный американский дипломат.

Она подчеркнула, что в результате наблюдений было установлено, что «эти 12 агентов разведывательных служб занимались шпионской деятельностью, которая наносит ущерб нашей национальной безопасности».

Она также подчеркнула, что в Нью-Йорке Москва использует ООН «в качестве пристанища для опасной деятельности» разведывательных служб в пределах границ США.

Как отметила Хейли, действия США не противоречат Соглашению о центральных учреждениях ООН.

Она также напомнила, что президент Трамп отдельно распорядился о высылке 48 российских сотрудников разведслужб из посольства РФ в Вашингтоне и закрытии Генерального консульства России в Сиэтле.

«Сегодняшнее решение Президента свидетельствует, что деятельность РФ приводит к последствиям. Кроме дестабилизирующего поведения России по всему миру, включая её участие в зверствах в Сирии и незаконных действиях в Украине, сейчас она использует химическое оружие в пределах границ одного из наших ближайших союзников», — подчеркнула Хейли в обнародованном заявлении.

«Сегодня Соединенные Штаты и многие из наших друзей четко заявляют, что мы не потерпим неправомерных действий России», — заявила постоянный представитель США при ООН.

Напомним, 14 стран Европы, США, Канада, Австралия и Украина решили выслать часть российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу отравления Скрипалей.

Укринформ