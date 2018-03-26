Украина ввела антидемпинговые меры на поставки российской селитры

Такой шаг Минэкономики Украины предпринял в связи с многочисленными нарушениями российскими экспортерами селитры антидемпингового законодательства страны.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) увеличила антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония (аммиачной селитры) из России с 20,51-36,03% до 29,25-42,96%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает «Левый Берег».

«Сегодня, 26 марта 2018, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из России», – говорится в нем.

Антидемпинговая пошлина для компании «Дорогобуж» (Смоленская область, Россия) составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для России – 42,96%.

Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения о нем в официальной правительственной газете «Урядовий кур’єр».

Сообщается, что в рамках заседания комиссия рассмотрела материалы по существующей практике поставки минеральных удобрений в Украину со стороны российских производителей и экспортеров, которая указывает на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину, а также существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.

Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

По результатам рассмотрения материалов было установлено, что уровень применяемых окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ недостаточен для устранения демпинга, который причиняет вред украинским производителям.

Принимая решение, Межведомственная комиссия по международной торговле взвесила позицию всех заинтересованных сторон, в частности украинских производителей минеральных удобрений и агросектора, включая отраслевые аграрные ассоциации.

Напомним, в середине марта Кабинет министров решил временно, до принятия решения Межведомственной комиссии по международной торговле о повышении пошлин, ограничить импорт минеральных удобрений из России.

«Левый Берег»